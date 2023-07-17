人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华时评：“去风险”难掩遏华本质——警惕“去风险”的话术陷阱系列评论之一

2023年07月17日08:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月16日电 题：“去风险”难掩遏华本质——警惕“去风险”的话术陷阱系列评论之一

　　新华社记者高文成

　　在对华关系问题上，美高官近期多次表态，对华不寻求对抗、冷战或“脱钩”，而是聚焦所谓“去风险”，但是看看他们是如何推动“去风险”的就会发现，变的只是口径，不变的是行径——将对华经贸活动贴上“风险”标签、推动重点产业链供应链“去中国化”、打造破坏正常中外技术交流的“小院高墙”……这不是“脱钩”又是什么？以“去风险”之名行对华“脱钩”之实，继续遏制孤立中国，才是美国话术陷阱背后的真实图谋。

　　风险是所有经济活动固有的，防范风险不是什么新鲜事。在遭遇新冠疫情、乌克兰危机等事件后，一些国家主张加强产业链建设、提升供应链韧性，提出“分化风险”等。合理的安全关切可以理解，但美国却利用这种心态泛化安全风险，贩卖安全焦虑，将“去风险”的概念扩大化工具化，并通过不断地炒作、利用、异化这一概念，将其与中国关联，意图将中国与“风险”画上等号，将“去风险”路径简化为“去中国化”，以此为对华遏制战略换上新装。世界报业辛迪加网站刊文说，“去风险”这一新话术“暗示与中国的贸易存在固有风险”，中国认为“去风险”与“脱钩”之间没有实质性区别是“有道理”的。

　　这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰 摄

　　话术变了，背后的目的却一点没变。美国总统国家安全事务助理沙利文一边说寻求“去风险”不是“脱钩”，一边却大谈美国要在关键技术领域设置所谓“小院高墙”战略。在自身遭受巨大损失，严重干扰全球产业链供应链稳定招致大量批评之后，美国一系列操作的目的还是要将中国排除出关键供应链之外，限制中国向产业链价值链更高端攀升，遏制打压中国发展壮大，以维持自己的霸权垄断优势。

　　韩国大邱大学经济金融系教授金良姬说，如果在“脱钩”前加上修饰语“选择性”，与“去风险”之间的实质性差异就会消失。《南华早报》刊文说，不管美国使用何种话术，背后动机仍是敌视其他地区发展愿望、维持美国霸主地位。

　　美国为了“脱钩”耍出了“四板斧”：对中国企业进行制裁，扩大美国对中国投资限制的范围，加强对先进芯片技术等领域的贸易限制，阻碍中美科技合作交流。如今美国虽表态不愿“脱钩”而要“去风险”，相关政策一项都没有松动，反而变本加厉。美国国会参议院多数党领袖舒默5月初宣布一项名为“中国竞争法案2.0”的跨党派提案，试图通过限制投资和技术流向中国赢得对华“竞争”。6月12日，美国商务部将主要涉及航空相关领域的31家中国实体列入原则上禁止出口的“实体清单”。美国不仅自身滥用出口管制措施，还不惜损友自肥，胁迫诱拉一些盟友加入对华出口限制的小圈子。

　　此外，在所谓“印太地区”力推“印太经济框架”和“芯片四方联盟”；在大西洋地区强化美欧贸易和技术委员会机制；在美洲地区发起“美洲经济繁荣伙伴关系”……在这些“小圈子”中，美国塞进了诸多排他条款，频频炒作所谓中国“经济胁迫”，绑架诱拉盟友组建“供应链联盟”，打造把中国排除在外的“平行体系”，美国与中国的“脱钩”或“选择性脱钩”步伐实际上正在加快。

　　不管措辞怎么变，美国以冷战思维看待美中关系的做法没有变，将经贸、科技问题政治化意识形态化的取向没有变，围堵打压遏制中国的目标更没有变。美国为了维护自身霸权，违背各国意愿推进“阵营化”，破坏全球产业链供应链，给世界繁荣稳定构成真正的风险。

　　4月26日，观众在第二届中国（安徽）科技创新成果转化交易会上拍摄“九章”光量子计算原型机模型。新华社记者黄博涵 摄

　　实际上，美国“去风险”的战略忽悠已经引起广泛警觉。在美国工作的英国籍学者尼亚尔·弗格森撰文说，欧洲人对美版“去风险”提出质疑，原因有三：一是他们将美国《通胀削减法案》视为拜登版“美国优先”；二是他们意识到沙利文的“高墙”也会使欧洲无法参与人工智能竞赛；三是他们担心美国技术上遏制中国的政策将产生意料之外的后果。美国卡内基国际和平研究院警告说：“美国的技术基础与中国密不可分地连入一个覆盖全球的技术网络，如果随意切断并重组这一网络，后果将是可怕和危险的。”

　　报告作者乔恩·贝特曼认为，如果切断与中国的技术联系，将伤及美国自身：一是苹果等美国企业不可能在中国之外以类似成本复制供应链，“脱钩”将对美国重要科技公司带来极大伤害；二是美国在部分领域需要中国的科技产品和原材料，“脱钩”将给美国应用相关技术、制造相关产品造成巨大困难；三是“脱钩”将阻碍两国科技人才交流，对美国科研、教育等领域带来巨大挑战。

　　美国财政部长耶伦9日总结访华之行时说，听到了中方认为“去风险”相当于“脱钩”的关切，并表示解决相关问题非常重要。在与美国打交道的过程中，中国向来听其言观其行，希望美国是真听懂了中方的意思，以实际行动证明自己并不寻求与中国“脱钩”，从根本上纠正其对华错误认知，改变其错误对华政策。

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部