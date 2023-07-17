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贻害至今！美国执意援乌集束弹药引众怒

2023年07月17日08:55 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月16日电 美国政府近期宣布向乌克兰提供新一批军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药，在国际社会引起广泛争议和担忧。乌克兰军方日前表示，乌军已收到美国提供的集束弹药但尚未使用。

　　集束弹药比普通弹药杀伤力更强、造成平民伤亡可能性更大。美国空军曾经在越南战争、海湾战争、伊拉克战争等战事中大量使用集束炸弹，给这些国家民众及子孙后代带来无法磨灭的伤痛。

　　受害者控诉：美国应道歉！

　　延桑恩是生活在柬埔寨东北部桔井省的农民。19年前，他在森林里捡柴时发现四颗未爆弹，瞬间被夺走双臂和双眼。

　　他告诉新华社记者，越南战争期间，他和家人每天都生活在恐惧中。“每次美军空投炸弹爆炸的时候，大地都像地震一样颤抖，弹坑大如池塘，炸弹击中的村庄死伤惨重。”他要求美国对在柬埔寨使用集束弹药承担道德责任，并向柬埔寨受害者道歉。

　　位于老挝东北部的川圹省东临越南，生活在此的老松族女孩巴娜阳今年只有4岁，但今年年初的一场未爆弹意外爆炸事故，让她的右眼永久失明。川圹省是老挝未爆弹事故发生率最高的地区之一。

　　这是2022年5月20日，老挝川圹省丰沙湾县居民经过集束弹壳做成的篱笆。新华社发（凯乔摄）

　　在老挝资深外交官西昆位于首都万象的家门口，两侧各竖立着一颗一人多高的集束炸弹弹壳；院子里，成排的花盆也放置在巨大的弹壳上。这些弹壳都是从川圹带回，目的是警示人们美国集束炸弹造成的持续伤害。

　　“它们来自美国！”西昆日前在接受记者采访时说，“直到现在，残留集束炸弹的清理工作仍远未完成。”

　　据介绍，老挝全国18个省、市都有未爆炸弹污染。除了造成平民伤亡，大量未爆弹还导致老挝许多农业用地无法开垦，严重制约农业经济活动。农业是老挝国民经济重要支柱，产出却一直不高，未爆弹影响土地的使用是原因之一。

　　柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯在接受新华社记者采访时说，大量普通人成为这些未爆炸弹药和地雷的受害者，许多人因此丧生或致残。美国对这些受害者的痛苦负有道义责任，从道德和法律角度有义务充分补偿受害者及其家人。

　　多方谴责：立即停止！

　　美国援乌集束弹药的决定引发多国政要、国际组织等多方批评和强烈反对。

　　目前已有至少38家人权组织公开反对美国向乌克兰提供集束弹药。联合国人权事务高级专员办公室发言人玛尔塔·乌尔塔多呼吁“立即停止”并且“不在任何地方”使用集束弹药。

　　柬埔寨首相洪森在社交媒体上表示，半个多世纪过去，柬埔寨仍没有找到摧毁所有未爆弹药的方法。他呼吁乌克兰不要使用美国提供的集束弹药，因为使用这些弹药将在未来多年甚至100年里给被轰炸地区带来最严重危险。

　　2022年5月5日，柬埔寨扫雷行动中心的专家正在处理一枚美国重型航空炸弹。（图片由柬埔寨扫雷行动中心提供）

　　加拿大、英国、西班牙、意大利等北约成员国也纷纷就此事表达异议。西班牙国防大臣玛加丽塔·罗夫莱斯说，向乌克兰提供集束弹药是美国而不是北约的决定，西班牙反对在任何情况下向乌克兰提供某些武器，包括集束弹药。　　

　　这是2001年12月19日，阿富汗托拉博拉地区的一群村民为一个被集束炸弹炸死的22岁年轻人送葬。这名年轻人在捡柴火的时候被一枚集束炸弹炸死。新华社发　　

　　美国国内对此也有反对声音。美国媒体报道说，数十名民主党人对总统拜登的这一决定表示失望，认为这是“可怕的错误”，将使美国付出“难以承受的道义和政治代价”。

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前在社交媒体上贴文警告说，美国向乌克兰提供集束弹药“不会有好结果”。他指责美国一边“谴责使用集束弹药的人邪恶”、一边“自己却把集束弹药送上战场”的做法极其虚伪。（记者：章建华、吴长伟、孙一、孙丁、邓仙来、达文、胡友松；报道员：杜大鹏、索万、万坡；视频：淡然；海报：鲁豫；编辑：刁泽、徐晓蕾、张代蕾、梁尚刚、陈玉芬、包雪琳）

(责编：刘洁妍、崔越)

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