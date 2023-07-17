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拒绝选边站队 东盟坚持团结自主谋发展

2023年07月17日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月16日电（国际观察）拒绝选边站队　东盟坚持团结自主谋发展

　　新华社记者刘锴　汪奥娜

　　第56届东盟外长会议及系列会议日前在印度尼西亚首都雅加达召开。与会方表示要携手促进区域经济一体化，重申维护地区和平稳定的决心，强调要保持东盟的团结和中心地位，不成为任何国家的代理人。

　　东盟官员和学者认为，东盟坚持独立自主、开放包容的精神，聚焦经济，注重合作。尤其是中国与东盟互为最大贸易伙伴，应当进一步加强合作，期待双方全面战略伙伴关系不断取得新进展。

　　2022年9月19日，观众在东博会东盟和RCEP精品展区参观。新华社记者周华摄

　　走互利共赢之路

　　印尼是今年东盟轮值主席国。除东盟外长会议，中国－东盟（10+1）外长会、东盟与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会等多边、双边活动也在雅加达举行。

　　东盟外长会议在会后发表的联合公报中说，推动东盟印太展望以促进地区安全、稳定和繁荣，是东盟2023年首要任务之一；东盟愿扩大与各合作伙伴的关系，致力于使东盟成为一个“具有包容性、参与性和协作性的共同体”。

　　印尼总统佐科表示，东盟有人口和资源优势，具备经济增长的巨大潜力，需要与各方加强合作，走上互利共赢的道路。

　　印尼外长蕾特诺说，东盟地区长期以来的和平、稳定和繁荣，是建立在包容性的区域架构基础上。东盟应当继续保持团结，打造地区合作范式。

　　今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。这一协定使区域内90%以上的货物贸易最终实现零关税。协定生效以来，多个东盟国家对RCEP成员国的出口大幅增加。菲律宾发展研究院的一项研究预测，加入RCEP将使菲律宾的经济总量增长约2%。

　　印尼东盟与东亚经济研究所东南亚地区首席顾问莉莉·扬·英表示，RCEP全面生效，是东盟持续扩大合作开放、推进经济一体化的生动案例。东盟允许成员国寻求多样化的伙伴关系，有助于保持东盟整体的凝聚力和活力。

　　RCEP成员国企业亮相第三届消博会。2023年4月12日，参观者在新加坡企业余仁生的展台了解产品。新华社记者王泽聪摄

　　RCEP成员国企业亮相第三届消博会。2023年4月12日，参观者在新加坡企业余仁生的展台了解产品。新华社记者王泽聪摄

　　“不当任何国家的代理人”

　　据美国媒体报道，美国官员在会见东盟官员时频频“告诫”他们，意在挑拨他们与中国关系。

　　会议期间，不少东盟国家人士表示地区国家无意选边站队，而是要坚持东盟中心地位。东盟外长会议联合公报还着重强调了不结盟原则。

　　佐科表示，东盟不能成为博弈场，“也不能成为任何国家的代理人”，而是要遵循国际法，致力于加强团结，维护地区和平与稳定。

　　蕾特诺也说，东盟地区“不应该成为又一个战场”，东盟国家“不仅要成为经济增长的净贡献者，还要成为和平的贡献者”。

　　印尼国际战略研究中心研究员韦罗妮卡·莎拉斯瓦蒂认为，美国在东盟地区的一系列军事部署和“搞小圈子”对东盟的中心地位构成挑战。西方国家的意图是分裂东盟，而不是维护东盟的稳定。东盟应当减少在国防和政治领域对西方国家的依赖。

　　莉莉·扬·英日前在世界报业辛迪加网站撰文指出，要求东盟国家与中国“脱钩”是非常不公平的，也是目光短浅的。“脱钩”会破坏东盟内部的贸易和经济发展，加剧整个地区的政治不稳定。

　　2022年9月18日，观众在东博会“一带一路”国际展区参观。新华社记者周华摄

　　期待中国东盟合作取得新进展

　　今年是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。20年来，中国和东盟积极践行条约宗旨和原则，全方位拓展互利合作，成功走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路。

　　作为邻居、伙伴，中国与东盟经贸合作成果丰硕。中国与东盟互为最大贸易伙伴，2022年双边贸易总值达6.52万亿元人民币，同比增长15%。中国还是多个东盟国家的第一大投资来源国，近年来对东盟的投资规模不断提升。东盟对华投资也保持高增速，2022年同比增长8.2%。

　　东盟官员和学者表示，期待东盟中国全面战略伙伴关系不断迈上新水平，取得新成果。

　　新加坡外长维文说，中国与东盟共建“一带一路”合作为双方带来实实在在利益。新加坡期待中方同东盟增进互信，共促稳定繁荣。越南外长裴青山说，将持续推进越中全面战略合作伙伴关系，希望扩大对华出口。

　　马来西亚新亚洲战略研究中心主席、前交通部部长翁诗杰认为，中国和东盟可着力发展数字经济、绿色低碳经济、蓝色海洋经济等领域的合作，共同推进经济可持续发展。（参与记者：林昊、毛鹏飞）

(责编：刘洁妍、崔越)

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