新华社萨格勒布7月16日电（记者李学军）第四次中国与克罗地亚警务联巡启动仪式16日在中国驻克罗地亚大使馆举行。参加联巡的8名中国警员将在克首都萨格勒布等地开展为期一个月的警务联巡。

此次来克联巡的8名中国警员分别来自天津、上海、江西、河南、湖北等地，都具有丰富的基层工作经历和执法经验。除萨格勒布外，他们还将在扎达尔市、普利特维采湖国家公园和杜布罗夫尼克市开展警务联巡。

中国驻克罗地亚大使齐前进在启动仪式上说，中克警务联巡有效提升了中国游客在克旅游体验，为宣传和推动中克旅游合作作出了积极贡献。中国重视与包括克罗地亚在内的欧洲国家发展互利共赢关系，警务联巡是中克友谊的缩影，中方愿与克方携手，持续巩固传统友谊，继续深挖合作潜力，推动中克全面合作伙伴关系行稳致远。

克警察总局国际合作处负责人劳希奇在致辞中表示，自2018年首次克中警务联巡活动开始以来，两国警察进行了良好合作，为把克罗地亚打造成“安全旅游目的地”作出了贡献。她对参加今年及以往克中警务联巡活动的所有中国警员表示由衷感谢。

中国联巡队员代表徐建军说，全体队员将与克方同事通力协作，全力以赴做好来克中国游客和旅克华侨华人服务工作，大力提升旅游季在克中国游客和华侨华人的安全感。

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