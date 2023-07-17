新华社阿尔及尔7月16日电 专访：期待阿尔及利亚总统特本访华推动两国各领域合作加速发展——访阿中友好协会主席德贝什

新华社记者吴天雨

阿尔及利亚-中国友好协会主席、阿尔及利亚民族解放阵线中央委员、阿尔及尔第三大学教授伊斯梅尔·德贝什日前在阿尔及利亚首都阿尔及尔接受新华社记者专访时表示，阿中两国传统友谊深厚，在核心问题上立场一致，各领域合作潜力巨大。阿尔及利亚总统特本即将对中国进行的国事访问将成为两国各领域合作加速发展的新起点。

德贝什自20世纪90年代起担任阿中友好协会主席，曾于2016年被授予“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。他刚刚结束对中国为期4周的访问，其间获颁第十六届中华图书特殊贡献奖。他说，时隔3年的访华之旅让他认识到，中国没有停下发展脚步，而是在绿色经济和科技领域取得突破，成为卫生健康领域国际合作的中坚力量。

这是7月14日在阿尔及利亚首都阿尔及尔拍摄的阿尔及利亚-中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什。新华社记者 吴天雨 摄

德贝什说，阿尔及利亚同中国的深厚友谊根植于阿独立革命时期。建交65年来，双方在涉彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，对国际和地区热点问题持一致立场，在诸多领域开展互利合作，成为携手同行的战略伙伴。

德贝什期待，在两国元首引领下，阿尔及利亚同中国加强农业、科技、新能源、基础设施、资源开发、高等教育和科研等领域合作，聚焦经济多样化和可持续发展。希望阿中关系成为中国-阿拉伯国家关系和中国-非洲国家关系发展的典范。

德贝什高度评价“一带一路”倡议带来的互利共赢。他说，中国帮助参与国发展铁路、港口等基础设施，推动这些国家经济可持续发展。同时，包括阿尔及利亚在内的国家不再只是进口中国产品，而是通过与中国合作，开始生产这些产品。

德贝什在采访中强调，发展至关重要，是解决全球性问题的主要途径。中国在这方面取得了成功，消除了绝对贫困。全球发展倡议将推动各国跨越分歧，取得经济发展。

今年是中国向阿尔及利亚派遣医疗队60周年。60年来，中国共派出援阿医疗队27批次，接诊患者2700多万人次，接生约207万新生儿，赢得当地政府和人民的高度赞誉。德贝什指出，中国医疗队的到来对阿尔及利亚来说是雪中送炭。当时的阿尔及利亚刚刚走出残酷的战争，迫切需要医疗援助，中国医疗队给人们带来了获得救治的希望。中国医生在阿不仅救治病人，还为本地医生开展培训。两国医疗卫生合作已成为中阿合作的典范。

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