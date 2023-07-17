新华社喀土穆7月15日电 苏丹卫生部15日发表声明说，位于首都喀土穆西部恩图曼的萨拉赫军事医院当天遭到袭击，至少4名平民死亡，另有4人重伤。

声明说，准军事组织快速支援部队以医院为目标发动袭击，苏丹卫生部对以卫生设施为目标的袭击行为表示谴责，强调这违反了国际准则和国际人道主义原则，损害了医院和医务人员的神圣职责。

苏丹武装部队方面当天发表声明说，袭击造成5人死亡、22人受伤，其中多数为平民。

快速支援部队尚未就此事件做出回应。

快速支援部队领导人达加洛与执政的苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉之间政见不和。自4月中旬快速支援部队和苏丹武装部队爆发冲突以来，双方多次达成短暂停火，但停火都未能持续。苏丹卫生部数据显示，冲突已造成3000多人死亡、6000多人受伤。另据联合国机构统计，冲突已造成超过250万人流离失所。

苏丹邻国及阿盟、非盟领导人本月13日在埃及首都开罗举行苏丹邻国峰会。会后发布的公报表示反对外国势力干预苏丹事务，并敦促苏丹冲突方立即进行全面谈判，和平解决冲突。（参与记者：陈梦阳、张猛）

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