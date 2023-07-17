人民网里约热内卢7月16日电 （记者宋亦然）当地时间7月16日上午，巴西中国浙江商会与到访里约热内卢的河北省石家庄市代表团举行座谈会。中国驻里约热内卢总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等出席并开展座谈交流。

座谈会现场。人民网记者 宋亦然摄

郭填甜代表驻里约热内卢总领馆介绍了领区的基本侨情，肯定了里约侨界为促进两国民间友好交往所做的努力。郭填甜表示，驻里约热内卢总领馆将一如既往地为侨服务，希望巴西中国浙江商会继续促进中巴地方各领域友好交流，当好中巴民间交往的桥梁和纽带，欢迎石家庄外办代表团一行到访里约考察交流。

石家庄市人民政府外事办公室副主任王小平介绍了石家庄市代表团此行的主要目的。王小平表示，代表团此行主要是为了更好地推动石家庄市企业“走出去”，也希望借此行深化对巴西市场的了解，密切与侨界的联系，更好地为两国经济发展和文化交流服务。

郑侠茂对巴西中国浙江商会的基本情况和主要工作进行了介绍。郑侠茂表示，商会自成立以来，一直积极致力于促进中巴民间友好交往，获得了中巴各界的高度评价。此外，商会与石家庄市的友好交往由来已久，希望借此契机继续深化与石家庄市的联系，为中巴商务交流合作牵线搭桥。

郑侠茂（右二）和王小平（左二）分别代表巴西中国浙江商会和石家庄市代表团互赠纪念品。人民网记者 宋亦然摄

会后，郑侠茂和王小平分别代表巴西中国浙江商会和石家庄市代表团互赠纪念品。石家庄市国际事务服务中心主任陈刚、巴西中国浙江商会执行会长陈翔广等参加了座谈。

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