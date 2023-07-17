本报记者 李 潇

参加第二期阿拉伯国家驻华外交官研修班的外交官参观上海洋山深水港码头。

曹昌浩摄

阿拉伯国家外交官在上海电气集团临港风场参观。

方盈众摄

阿拉伯国家外交官在中共一大纪念馆的展品前驻足观看。

方盈众摄

一名阿拉伯国家外交官在上海市委党校座谈中提问。

方盈众摄

2022年9月3日，集装箱船在上海洋山深水港四期自动化码头进行装卸作业。

计海新摄（影像中国）

日前，由中阿改革发展研究中心举办的第二期阿拉伯国家驻华外交官研修班在上海举行。本期研修班以“共建面向新时代的中阿命运共同体”为主题，来自15个阿拉伯国家驻华使馆和阿拉伯国家联盟（阿盟）驻华代表处的18位外交官参加。

开班期间，外交官们积极座谈、热烈讨论，并赴中共一大会址、中共上海市委党校、上海电气集团临港风场、上海洋山深水港和上海广富林文化遗址等地参观考察。中国共产党的发展历程、执政理念和治国方略，引发了外交官们对中国历史与现实的思索与讨论，加深了他们对中国革命与建设的理解与认识，增强了他们对推动中阿关系全面深入发展的信心。

“中国共产党的奋斗成就对世界具有重要意义”

在中共一大会址与一大纪念馆，外交官们近距离了解中国共产党如何从这里诞生并不断发展壮大。一大代表群体铜像、《星火》油画、李大钊使用过的打字机、72个版本的《共产党宣言》……外交官们在一件件展品前驻足观看、拍照留念，感悟中国共产党这个百年大党创业维艰的来时路、风华正茂的脚下路、光辉灿烂的未来路。

“回望历史，中国共产党团结带领中国人民建立了新中国，实现人民当家作主，努力让人民过上幸福生活。”伊拉克驻华使馆一等秘书纳扎尔·马吉德表示，当前，中国实现了第一个百年奋斗目标，正在向着第二个百年奋斗目标迈进。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，充分彰显了中国特色社会主义制度优势。

叙利亚驻华使馆三等秘书穆罕默德·齐亚德·宰通略懂中文，对中国共产党的历史有一定了解。“中国共产党的奋斗成就对世界具有重要意义。”他表示，中国共产党和中国人民昂首阔步走在自己选择的道路上，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，也让阿拉伯国家对“独立自主”这一概念有了更为深刻的理解。

在上海市委党校参观学习时，外交官们获赠了《习近平谈治国理政》第三卷阿文版。宰通曾读过《习近平谈治国理政》前两卷，收到第三卷让他十分激动，“这套重要著作集中展示了中国共产党的治国理念和执政方略，很有启发性，是世界读懂中国、读懂中国共产党的‘金钥匙’。”

在上海市委党校的校史馆里，有关党校教育培训工作以及中国共产党的干部队伍建设、人才队伍建设等内容的展览和讲解引起外交官们的浓厚兴趣。不少外交官表示，中国共产党重视人才培养和自我革新，相关经验将为其他国家政党提供借鉴。

“将更多的中国成功经验带回家乡”

当前，阿拉伯国家致力于实现能源转型，加强新能源领域合作符合中阿双方的共同期待。外交官们赴上海电气集团临港风场参观考察，详细了解中国海上风力发电等新能源发电设备的生产制造情况。

“中国拥有领先的风力发电技术，摩洛哥也建设了新能源发电厂，双方在清洁能源领域的合作前景广阔。”摩洛哥驻华使馆文化参赞哈米德·巴鲁什表示。上海电气集团是中国机械工业销售排名第一的设备制造企业，目前已在沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、苏丹等阿拉伯国家与当地企业合作建厂。“我期待以新能源合作为切入点，推动阿中共建‘一带一路’务实合作不断走深走实。”巴鲁什说。

从临港出发，驶过32.5公里长的东海大桥，就来到了上海洋山深水港码头。登上洋山山顶观景平台远眺，港口雄姿尽收眼底。中国在港口等基础设施建设和海上物流等领域取得的成就让外交官们赞叹不已。卡塔尔驻华使馆参赞穆罕默德·苏白哈表示，中国在自动化码头操作领域发展成果丰硕，许多阿拉伯国家都需要加强港口建设，“我想进一步同中国相关企业深化互利合作，将更多的中国成功经验带回家乡。”

在上海广富林文化遗址，外交官们参观了上海各时期历史文物及房屋建筑遗迹，还在时光隧道中体验了上海的历史、现在和未来。“场馆的设计非常精美，既富含历史元素又极具时代特点。通过此次参观，我领略了上海悠久的历史文化。”阿盟驻华代表处代办艾哈迈德·舒阿卜来自毛里塔尼亚，他表示，毛里塔尼亚当前也十分关注历史遗迹保护，希望未来同中国开展形式更加丰富的文化合作。

“共同促进地区和世界的发展繁荣”

当前，中阿关系日益紧密，各领域合作亮点纷呈。研修班围绕中阿关系和构建面向新时代的中阿命运共同体组织了专题讲座，让外交官们深入了解中国外交政策和理念、中阿友好交往历史、中国对中东外交政策、中阿友好合作成果和构建面向新时代的中阿命运共同体的重要意义及实现路径。

“您如何看待阿中关系未来发展？”“中国将如何推动中东地区国家和解和扩大对阿拉伯国家投资？”“中国准备如何应对当前世界面临的发展挑战？”……在专题讲座的交流互动环节，外交官们踊跃提问，进一步了解中阿关系发展前景。不少外交官表示，希望能够发挥桥梁作用，积极推动落实首届阿中峰会成果，为深化阿中各领域务实合作和治国理政经验交流、推动阿中战略伙伴关系提质升级作出贡献。

在《构建人类命运共同体的实践路径：全球安全倡议》专题讲座中，外交官们围绕中方提出的全球安全倡议等议题进行了深入交流。中国维护世界和平、促进共同发展的大国担当得到外交官们的高度赞赏。舒阿卜表示，中方为中东地区和平作出了重要努力，“期待阿中关系进一步发展，形成更多良性合作机制，共同促进地区和世界的发展繁荣。”

短短数天的研修班忙碌又充实，外交官们亲眼见证了中国发展成就，也对阿中各领域务实合作充满信心。苏白哈说，他对中国有了更加深入的认知，也希望向更多人讲述自己的亲身经历，展现一个更加真实、立体、全面的中国，“这次研修班虽然结束了，但阿中友好仍在不断深化。我期待阿中双方继续扩大合作，共创美好未来。”

《 人民日报 》（ 2023年07月17日 17 版）

(责编：赵欣悦、崔越)