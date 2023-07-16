人民网开罗7月16日电 （记者沈小晓）2023（第三届）中非职业教育国际合作学术交流研讨会7月14日至16日在坦桑尼亚举行。来自中国、坦桑尼亚、东非共同体教育主管部门、职业院校等百余名专家学者与会，探讨新时期中非职业教育合作高质量发展新机遇，为后疫情时代中非多向务实合作交流搭建平台。

2023（第三届）中非职业教育国际合作学术交流研讨会现场。坦桑尼亚国家职业教育委员会供图

坦桑尼亚教育、科学与技术部部长姆肯达在致辞中表示，中国拥有全世界规模最大的职业教育体系，为经济快速发展作出了卓越贡献，坦方愿同中国在中非合作论坛框架下持续拓宽和加深职业教育交流合作，坦政府将分批优选超过500所坦桑尼亚职业院校与中国职业院校实施“坦中人才培养联合计划”，助力坦桑尼亚职业院校应用由中国开发的坦桑尼亚国家职业标准和专业教学标准。

坦桑尼亚国家职业教育委员会理事会主席孔多罗表示，期望来自中国的职业院校能够与坦方继续探索更多合作可能，解决当前坦桑尼亚青年技能发展能力与劳动力市场不匹配等问题带来的挑战。

东非大学理事会执行秘书长班扬基姆博纳表示，支持区域一体化是东非职业技术教育转型和区域一体化项目的战略目标之一。“我们非常珍视与中国以及相关各机构之间建立的合作伙伴关系，并且会致力于继续促进这种合作伙伴关系，以支持东非共同体职业教育体系发展。”

中非职业教育联盟非方理事长宫智武提到，目前已有156所中国职业院校参与了坦桑尼亚国家职业标准及专业教学标准开发工作。作为坦桑尼亚国家职业教育委员会与中非职业教育联盟合作计划的一部分，坦桑尼亚国家课程标准与教学资源库建设项目将在7月份启动，面向中国职业院校遴选立项单位。

据悉，坦方将在由中国职业院校开发的坦桑尼亚国家职业标准框架下，通过与中国职业院校合作，开展师资培训、人才联合培养项目，推动职业标准落地推广实施，培养高技能技术人才，服务当地政府和在非中资企业需求。

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