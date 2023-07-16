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“汉语桥”中小学生中文比赛泰国赛区决赛成功举办

2023年07月16日15:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月16日电 （记者孙广勇）7月15日，2023年第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第三届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区决赛在泰国曼谷举办。

第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第三届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区决赛嘉宾合影。人民网记者 孙广勇摄

第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第三届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区决赛嘉宾合影。人民网记者 孙广勇摄

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、泰国教育部基础教育委员会副秘书长帕塔纳出席决赛开幕式并致辞。中国驻泰国大使馆公使吴志武、泰国教育部民校教育委员会秘书长蒙通出席闭幕式并致辞。泰国教育部基础教育委员会、民校教育委员会、职业教育委员会相关官员，以及中泰嘉宾、参赛选手等800多人参加活动并观摩比赛。

吴志武表示，中文是世界上最美丽、最独特的语言之一。“汉语桥”比赛是全球中文学习者规格最高、影响力最大的中文比赛，不仅为中文学习者打造了了解中华文化独特魅力的平台，也为促进不同文化间的沟通交流架起了文化之桥。选择学习中文，既可以感受中华文明的博大精深，又可为将来自身发展带来更多机遇。越来越多的泰国青少年正在通过学习汉语了解立体全面、真实可爱的中国。

蒙通表示，中文已成为一门在全球发挥着重要作用的语言，泰国作为一个东南亚国家，自古以来就与中国在经济、政治、外交等方面有密切联系，也需应对这一趋势，加快培养中文人才，使他们能够在未来职业发展中获益。

30名小学生和27名中学生分别参加了“汉语桥”中、小学中文比赛。经过激烈比拼，达府美素智民学校的邵本伟、北榄公立培华学校的杨清蓉脱颖而出，分别获得泰国赛区中学生中文比赛和小学生中文秀的总冠军，将代表泰国到中国参加全球总决赛。

第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第三届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区决赛现场。人民网记者 孙广勇摄

第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第三届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区决赛现场。人民网记者 孙广勇摄

本次比赛是历年参加比赛学校最多、人数最多的一次比赛。在泰国教育部各教委的组织下，共有来自泰国全境415所中、小学的489名中、小学生踊跃报名参赛。这次比赛选手高水平的展示，反映目前泰国中小学中文教育正进入新的发展阶段。

(责编：崔译戈、杨牧)

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