人民网春武里7月15日电 （记者杨一）15日，“中医养生保健泰国行”活动在泰国春武里府大众学校举行。本次活动由泰国中医师总会与泰国东方大学孔子学院主办，泰国温州商会、泰国潮安同乡会春武里分会等协办。近20名泰国中医师现场免费坐诊，为春武里府及周边居民提供免费咨询、诊疗服务。泰国春武里府最高行政长官威塔亚、泰国东方大学副校长宋塔温、泰国中医师总会会长林丹乾等出席。

7月15日，“中医养生保健泰国行”活动在泰国春武里府大众学校举行。人民网记者 杨一摄

泰国春武里府最高行政长官威塔亚在活动开幕式上祝愿活动圆满成功，并现场体验中医咨询、诊疗服务。泰国中医师总会会长林丹乾表示，越来越多泰国民众接受中医、支持中医、热爱中医，中医药在泰国的发展潜力巨大。中药、针灸等治疗方法将继续为泰国民众的健康提供保障。

泰国中医师为泰国春武里府最高行政长官威塔亚号脉问诊。人民网记者 杨一摄

“中医养生保健泰国行”活动自2016年以来已连续举办8年，得到泰国社会各界支持和当地民众认可。活动现场，泰国温州商会向主办方捐赠5万泰铢，用于此次活动的部分开支。

活动现场，泰国温州商会向主办方捐赠5万泰铢，用于此次活动的部分开支。人民网记者 杨一摄

泰国中医师为当地民众提供中医咨询、诊疗服务。人民网记者 杨一摄

(责编：崔译戈、杨牧)