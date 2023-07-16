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德国治安案件频发的背后

2023年07月16日09:55 | 来源：光明日报
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近期，德国发生多起在公共场合持刀杀人案件，引发社会广泛担忧。

7月7日晚，德国北部城市汉堡的大街上，一名28岁的男子因与他人发生口角被当街刺杀数刀而死。警察随后抓捕了两名分别为32岁和23岁的嫌疑人。同一天，在德国西部的埃姆斯代滕市，一名62岁的女子在一家餐馆就餐后被刺，造成致命重伤。64岁的肇事男子逃离现场，警察随后在其家中将他抓获。

7月8日上午，在东部城市德累斯顿的一辆拥挤的公交电车上，一名32岁的男子持刀将一名40岁男子砍成重伤，伤者在送至医院不久后被宣布死亡，肇事者在没有抵抗的情况下被警察逮捕。同日晚上，在西部的巴特霍宁根，一名男子在一饭馆内持刀刺伤数人，其中一位来自比利时的游客死亡。该事件一度在当地引起恐慌，网上盛传发生枪击事件，当地大批警察出动引发关注。

德国近来持刀作案事件数量不断攀升。在此之前，就已发生过不少引起全国轰动的持刀伤人事件。例如，去年底在德国西南部城市乌尔姆附近的伊勒基希贝尔格镇，一名27岁的男子持刀将一名14岁少女极其残忍地杀死在上学路上，另一名13岁的女生也身受重伤。由于凶手是一名难民，事件发生后还引发德国社会对难民政策的声讨。

警方仍在调查上周末发生持刀伤人案件的原因，表示目前尚不能定论。尽管政界有人出于政治正确的考虑，很难将深层原因归咎于德国在难民政策上的失误，但由于很多案件事实上与难民相关，因此社会上不少人早已呼吁从难民问题入手从根本上解决问题。

德国有些政客认为错在“刀”，需要从禁止带刀出行方面寻找突破口，解决问题。德国内政部长费瑟在今年4月初曾向媒体表示，她正在考虑禁止在德国的公共汽车和火车等交通工具上携带刀具。她认为，飞机上不允许携带刀具，因此也可以考虑在其他公共交通工具上禁止携带。现在在德国随便就可以获得各种刀具，行凶者用其造成可怕的后果，即使是厨用刀具也会造成非常大的伤害。然而实际上，德国有些地方早已存在相关禁刀令，例如在汉诺威就不允许携带刀具进入城市中心，但没有多少人在意这些规定。

德国《世界报》电视媒体近日对观众进行了街访，多数人尤其是年长观众和有孩子的家庭希望解决刀具滥用问题；但也有年轻人表示不在乎，不愿意受到管制。记者就此与一些德国人交谈，一些人向记者表示内政部长的发言明显“治标不治本”，看看美国禁枪有多难就可以预计在德国禁刀有多难。鉴于德国当前三党联合执政相互掣肘的现状，不少人认为政界行动缓慢，对其政府没有信心。民众不认为政府能够做到其所承诺的对刀具进行管制，毕竟费瑟在4月初誓言要采取措施之后，至今也没有什么动静，而在此期间持刀伤人事件还有增无减。

据《世界报》报道，德国近来持刀案件数量上升较快，去年约发生21000多起。不少人认为，近来社会戾气上升与经济不景气、一些人因失业生活压力增大有关。另外，德国近来接收了大量的难民，一时难以妥善安置，在一些地方引发社会不满。目前，德国警方和政界对于如何阻止持刀伤人案件频发，还难以拿出有效的应对措施，也暂时做不到对是否携带刀具进行监督检查。德国的火车交通、城市内快速轻轨交通、地铁等市内公交都是开放式的，不仅没有安全检查，也无人检票。禁止刀具说起来容易做起来很难，一旦增加检查肯定会增加成本，部分市民也会因感到个人自由受限而抗议，不到万不得已不会迈出大步子。

 （本报柏林7月15日电 本报驻柏林记者 王怀成）

《光明日报》（ 2023年07月16日 08版）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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