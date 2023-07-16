新华社北京7月14日电 美国媒体13日发布的一项民意调查结果显示，美国人对美式民主失望，认为法律和政策未能充分代表民意，民主、共和两党为各自利益互斗。

美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心6月下旬调查超过1200人。结果显示，49%的调查对象认为美式民主表现不好，40%的人认为一般，仅10%认为非常好。

2020年2月4日，在美国首都华盛顿，时任美国总统特朗普（前）在国会发表国情咨文演讲后，时任国会众议院议长、民主党人佩洛西将讲稿副本撕毁。（新华社记者刘杰摄）

71%的调查对象认为法律和政策制订应体现多数美国人的意愿，但仅有不到半数人认为实际情况如此。约三分之二调查对象认为，政府在移民、经济、财政支出、堕胎和控枪方面的政策未体现多数美国人意愿；超半数调查对象对医疗、环境方面的政策持这一看法。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，时任美国总统特朗普的支持者举行示威游行。（新华社记者刘杰摄）

53%的调查对象认为，国会在维护民主价值观方面做得差；仅16%的人持相反观点。“鉴于我们的经济情况，我认为他们（民主党与共和党）都做得不好。”45岁的迈克尔·布朗说。

布朗自称温和共和党人。他表示，他上中学时得知，一名美国总统候选人即使没有获得多数选民票，仍可凭借选举人票优势当上总统，从那以后他就认为，美式民主名不符实。

现在，布朗对国会尤其失望，因为议员专注的事项与民众的愿望格格不入。他说，“他们为一些事斗来斗去，却与经济没有关系”，共和党人主导的众议院调查民主党籍总统的儿子，但“那跟我们有什么关系？”（惠晓霜）

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