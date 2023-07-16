新华社北京7月15日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京15日与南非总统拉马福萨通电话，讨论黑海港口农产品外运等问题。韩国总统尹锡悦15日突访乌克兰并同乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

——俄罗斯克里姆林宫15日发布消息说，普京当天与南非总统拉马福萨通电话时表示，俄罗斯与联合国所达成的相关备忘录中涉及消除俄罗斯粮食和化肥出口障碍的条款迄今仍未得到履行。另外，作为黑海港口农产品外运协议的主要目标，向非洲国家等有需求的国家供应粮食也没有实现。

——据韩联社报道，韩国总统尹锡悦15日突访乌克兰并在乌首都基辅同乌克兰总统泽连斯基举行会谈。双方在会后发表联合声明。尹锡悦表示，韩方今年将加大援助规模。但他未提及提供杀伤性武器援助的计划。

——俄联邦安全局15日说，执法人员挫败一起针对俄罗斯RT电视台总编辑玛加丽塔·西蒙尼扬和记者克谢尼娅·索布恰克的暗杀企图。俄联邦安全局说，执法人员14日在莫斯科和梁赞州逮捕一个新纳粹组织的多名成员，他们承认受雇于乌克兰国家安全局，正在准备实施暗杀。

——俄罗斯国防部15日宣布春季征兵总计14.7万人应征入伍。俄国防部说，新兵将在5个月内学习使用现代军事装备并掌握军事专业知识。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫13日在社交媒体发文说，在维尔纽斯北约峰会期间，乌克兰与德国、法国、加拿大、英国、澳大利亚、挪威等国达成超过15亿欧元的新军事援助协议，新军事援助包括两套“爱国者”防空导弹系统、25辆德国“豹1A5”坦克、70辆英国战车、30辆澳大利亚“大毒蛇”装甲车、1000架“黑色大黄蜂”微型无人机、法国“斯卡普”巡航导弹和排雷设备以及大量炮弹等。

——俄罗斯总统普京在“俄罗斯-24”电视台13日播出的一档节目中谈及乌克兰加入北约的可能性时表示，乌克兰可能加入北约是俄罗斯发动特别军事行动的原因之一。乌加入北约将对俄安全造成威胁，同时也不会增强乌自身安全。

——据乌克兰国家通讯社13日报道，乌克兰军方人员塔尔纳夫斯基当天在接受媒体采访时说，乌军已收到美国提供的集束弹药但尚未使用。

——俄罗斯政府新闻局14日说，俄总理米舒斯京当天签署命令，决定关闭波兰驻俄西部城市斯摩棱斯克领事机构。塔斯社援引俄政府声明说，此举是对波兰政府对俄罗斯采取不友好行动的回应。（参与记者：华迪、刘恺、李东旭、鲁金博、安晓萌）

(责编：崔译戈、刘洁妍)