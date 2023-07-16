“希望中英各界有识之士传承富有远见、开放合作、敢为人先的破冰精神，奋力开拓合作共赢新局面，推动构建开放型世界经济，为促进中英友好合作作出更大贡献。”国家主席习近平日前向中英贸易“破冰之旅”70周年活动致贺信时这样说道。

70年前，英国工商界有识之士打破意识形态的坚冰，开启中英贸易的“破冰之旅”。70年来，代表远见和勇气的“破冰精神”代代传承，不仅推动中英贸易合作不断迈上新台阶，也在更多领域的交流合作中开花结果。

开放合作——“破冰精神”跨越时代

“70年前，以杰克·佩里先生为代表的英国企业家敏锐看到新中国的光明前景和中英合作的巨大潜力，以无畏的勇气和魄力打破意识形态坚冰，率先开辟了中英贸易交流的通道。”习近平主席在贺信中给予“破冰之旅”高度评价。

1953年，应中国贸促会邀请，时任伦敦出口公司董事长的杰克·佩里和其他15名英国工商界代表突破了西方对新中国的重重封锁实现访华。此访凿开了西方国家对华贸易的“冰层”。代表团在中国受到了热烈欢迎，并与中国政府签订了价值3000万英镑的贸易安排协议。

这是西方国家商界与新中国签订的第一个贸易协定。杰克·佩里称之为“历史性突破”。“我们所有人都很兴奋。”这位“破冰者”曾在回忆录里这样描述当时的心情。次年，他参与创立了英国第一个对华贸易团体“英中贸易48家集团”（1991年更名为“英国48家集团俱乐部”），为英中贸易架起了一座桥梁。

以“破冰之旅”为起点，中英贸易不断发展，如今已超过千亿美元。中英合作领域之广阔、利益交融之深入今非昔比，既造福两国人民，也有利于世界和平和发展。

2月8日，英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里在伦敦举行的“破冰者”2023新春庆祝活动上致辞。

当今世界多重挑战交织叠加，经济全球化遭遇逆流，要冲破保护主义的“坚冰”，打破陈旧思维的“坚冰”，突破僵化对抗的“坚冰”，传承“破冰精神”更显重要和必要。

杰克·佩里之子、现任英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里告诉记者，在纪念“破冰之旅”70周年之际，习近平主席贺信中强调的内容是“我最期盼听到的讯息”。

“时间跨度越久，越能看清‘破冰者’当初是多么有远见。这种远见与勇气，在当年的困难时期推动了合作取得进展。这也是我们今天所需要的。”英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特说。

“破冰就是要融化冰块，汇成合作的河流。”贝内特说，“我认为我们应该站在前辈的肩膀上，努力取得他们那样的成就。”

再续前缘——中英合作开拓新局

英中贸易协会主席古沛勤告诉记者，该协会代表团日前再次访华，非常激动，“就像老友再续前缘，彼此再次一见钟情”。

英国在华商会近期发布报告显示，86%的英国企业对中国市场长期潜力感到乐观。中国商务部6月发布的数据显示，今年1月至5月，英国实际对华投资同比增长179.2%。

英中贸易协会总裁奚安竹说，习近平主席的贺信“鼓舞人心”。在他看来，与70年前相比，支持英中深化经贸合作如今在英国工商界有着更广泛共识。英中合作潜力巨大，除了经贸合作，双方在教育、健康、金融服务、可再生能源、新能源汽车、应对老龄化社会挑战等诸多领域都可以深化合作。

5月25日，在英国伦敦，英中贸易协会、汇丰银行等组织和企业代表与中国国际进口博览局签署合作意向书或参展合同后合影。

“父辈们当年对中国的发展充满信心，我们今天也一样坚信，中国有着广阔发展前景和机遇。”斯蒂芬·佩里在采访中强调。

70年来，几代“破冰者”见证并积极参与中国发展和改革事业，在互利合作中实现自身发展壮大。在佩里家族中，“破冰精神”一直在传承。1953年，老佩里开启“破冰之旅”时，斯蒂芬·佩里只有5岁。1972年，中英正式建立大使级外交关系，斯蒂芬·佩里第一次跟随父亲到访中国，满目的稻田和在田地里辛勤劳作的人们成为他对中国最初的印象。1993年，斯蒂芬·佩里成为英国48家集团俱乐部主席。如今，这一机构已经拥有600多个会员，涵盖商业、文化、外交、学术等多个领域。2008年，48家集团俱乐部成立“青年破冰者”组织，旨在促进两国年轻人之间的交流，斯蒂芬·佩里的儿女也参与其中。

“现在应该让下一代接棒去拓展他们的事业。”斯蒂芬·佩里说，正如他父亲当年给了他这样的机遇。

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