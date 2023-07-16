新华社哈拉雷7月15日电（记者张保平）津巴布韦总统姆南加古瓦14日出席穆加贝国际机场航站楼交接仪式时说，在能源、交通、卫生等领域，中方资助津巴布韦基建项目体现了两国长期友好关系。

穆加贝国际机场航站楼于今年6月落成。姆南加古瓦当天参观完航站楼后发表讲话说，机场现代化设施达到了国际标准，他对承建国际机场航站楼的中江国际集团的施工质量表示高度赞赏。

姆南加古瓦说，穆加贝国际机场建设带动了当地经济发展，带来了新技能和新技术，创造了就业机会。他对中国政府对津巴布韦基础设施建设的长期支持表示感谢。

当天，中国驻津巴布韦大使周鼎陪同姆南加古瓦参观了新航站楼设施。

据介绍，穆加贝国际机场改扩建工程是由中国进出口银行提供优惠贷款建设的津巴布韦重要国家性项目。该项目由中国中江国际集团承建，于2018年破土动工，包括新建国际航站楼、贵宾楼、停机坪，改造老航站楼、老跑道及地面灯光与通信系统等。项目竣工后，机场的旅客吞吐量将从每年250万人次增加至600万人次。

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