新华社莫斯科7月15日电 通讯：茶文化交流加深中俄人民友谊——记2023年莫斯科茶业博览会

新华社记者耿鹏宇

“茶叶起源于中国。随着两国文化交流深入，越来越多俄罗斯人不仅爱上了中国茶，也开始对中国的茶文化感兴趣。”在2023年莫斯科茶业博览会上，俄罗斯茶馆尼特卡的创始人安德烈·科尔巴辛诺夫对新华社记者说。

2023年莫斯科茶业博览会13日至15日在全俄展览中心举行，超过50家中国和俄罗斯茶企参展。据了解，此次活动重点展出茶叶、再加工茶、茶具、茶食品等，并通过专题讲座、文化展演、现场品茗等形式，展现中国茶文化魅力，促进中俄茶文化交流，提升中国茶品牌影响力。

活动期间，参观者可了解乌龙茶、红茶、绿茶、白茶、花茶等各类茶品的区别和制作过程，学习泡茶的原则和技巧。莫斯科市民娜塔莎说，俄罗斯人传统上喜欢红茶和绿茶，中国茶的品种更丰富，冲泡时间和方式也更考究。

在俄罗斯知名茶企Moychai的展台，品茶的参观者络绎不绝。负责接待的马克西姆介绍说，“我们会选取中国茶叶作为基茶，添加俄罗斯草本植物进行创新，使之更贴近俄罗斯民众的口味。”

Moychai品牌合伙人谢尔盖·舍韦廖夫是俄罗斯最受欢迎的茶博主之一。在社交媒体平台上，他讲述参观中国茶园的经历，讲解茶叶生产过程、如何正确饮茶、中国茶文化的魅力等。舍韦廖夫说，自300多年前中国茶沿着万里茶道进入俄罗斯以来，喝茶已经成为俄民众生活重要的一部分。

万里茶道兴盛于17世纪，是继丝绸之路后在欧亚大陆兴起的又一条重要国际商道。南起中国福建武夷山，途经江西、安徽、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古等地，穿越蒙古高原，最终抵达俄罗斯圣彼得堡，全程1.3万公里。

在舍韦廖夫看来，万里茶道至今仍具有重要的现实意义，是跨文化对话的重要纽带。

科尔巴辛诺夫说，无论是在俄罗斯，还是在中国，茶文化都强调人与人之间的联系，这一点非常重要。“我们虽然说不同的语言，住在不同的城市，吃不同的食物，但我们都爱喝茶，这就为我们紧密相连提供了可能。”

“这是我们第一次来莫斯科，希望以后能把更多的福建茶、中国茶带到这里，为万里茶道复兴出一份力。”参展商福建省盛世大祥茶业公司经理陈竟成说。本次展会期间，该公司的花果茶备受好评，众多俄罗斯顾客纷纷购买，还有一些俄茶企代表表达了合作意向。

“中国茶在俄罗斯有着广阔的发展前景。虽然俄部分地区也种植茶树，但毋庸置疑，最好的茶叶依然来自中国。”科尔巴辛诺夫说，中俄两国都有自己的茶文化，寻找共同话题、加强茶文化交流对于促进两国人民相互理解、加深友谊具有重要意义。

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