人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国海军第43批护航编队结束对加蓬友好访问

2023年07月16日09:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社利伯维尔7月14日电（唐思宇 吴亢慈）中国海军第43批护航编队日前圆满完成对加蓬友好访问，离开利伯维尔奥文多港。

　　访问期间，编队指挥员一行拜会了加蓬军地高级官员，参加了加蓬海军组织的欢送招待会，并到当地昂贡杰儿童福利院进行慰问。编队官兵代表参观了加蓬海军“姆比尼”号护卫艇，与加蓬海军官兵进行了联演协调，舰艇、特战专业交流和拔河、足球友谊赛。

　　编队三亚舰举行了舰艇开放日活动，加蓬军地人员、华侨华人等1000余人次登舰观摩。南宁舰举办了甲板招待会，中国驻加蓬大使李津津及使馆工作人员，加国防部长恩古比莉等军地官员100余人出席活动。南宁舰官兵为嘉宾带来了舞狮、太极拳、中国传统服饰展示等表演，并设置了包饺子、书法创作和茶艺等中华传统文化展示互动区。

　　当地时间12日上午，中加双方代表等100余人到码头为编队送行。欢送仪式上，编队指挥员在加蓬海军参谋长陪同下检阅了加方海军仪仗队。仪式结束后，4名加蓬海军军官登上南宁舰，跟随编队进行为期2周的训练和生活。离港后，编队舰艇与加蓬海军“姆比尼”号护卫艇进行了反恐、反海盗、实弹射击等课目演练。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部