新华社利伯维尔7月14日电（唐思宇 吴亢慈）中国海军第43批护航编队日前圆满完成对加蓬友好访问，离开利伯维尔奥文多港。

访问期间，编队指挥员一行拜会了加蓬军地高级官员，参加了加蓬海军组织的欢送招待会，并到当地昂贡杰儿童福利院进行慰问。编队官兵代表参观了加蓬海军“姆比尼”号护卫艇，与加蓬海军官兵进行了联演协调，舰艇、特战专业交流和拔河、足球友谊赛。

编队三亚舰举行了舰艇开放日活动，加蓬军地人员、华侨华人等1000余人次登舰观摩。南宁舰举办了甲板招待会，中国驻加蓬大使李津津及使馆工作人员，加国防部长恩古比莉等军地官员100余人出席活动。南宁舰官兵为嘉宾带来了舞狮、太极拳、中国传统服饰展示等表演，并设置了包饺子、书法创作和茶艺等中华传统文化展示互动区。

当地时间12日上午，中加双方代表等100余人到码头为编队送行。欢送仪式上，编队指挥员在加蓬海军参谋长陪同下检阅了加方海军仪仗队。仪式结束后，4名加蓬海军军官登上南宁舰，跟随编队进行为期2周的训练和生活。离港后，编队舰艇与加蓬海军“姆比尼”号护卫艇进行了反恐、反海盗、实弹射击等课目演练。

(责编：崔译戈、刘洁妍)