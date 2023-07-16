新华社布拉柴维尔7月15日电 专访：中国是刚果（布）农业发展的可靠伙伴——访刚农业、畜牧业和渔业部长恩戈博

新华社记者史彧

中国是刚果（布）农业发展可靠、值得信赖的伙伴，刚果（布）农业、畜牧业和渔业部长保罗·瓦朗坦·恩戈博日前在首都布拉柴维尔接受新华社记者专访时说。

恩戈博表示，自1964年建交以来，刚中两国农业合作不断发展并取得丰硕成果。多年来，中国的粮食援助为刚果（布）大量家庭雪中送炭，中国生产的农用机械在刚果（布）田野上运作忙碌，中国品种作物连年丰收帮助刚果（布）许多农户摆脱贫困。

恩戈博高度重视刚中农业培训合作，对位于布拉柴维尔市郊的中国农业技术示范中心赞不绝口。他说：“物资总会损耗报废，培训得来的知识却会永远流传。”

自该中心2012年9月正式启动以来，中国农业专家定期在这里举办培训班，将先进农业技术传授给当地农民及农业官员，实现了“科普、培训、研究”一体化，为推动当地农业可持续发展起到了巨大作用。

记者在示范中心看到，苦瓜挂满藤架，空心菜准备破土，辣椒颜色鲜艳。示范中心种植的“华南5号”木薯每公顷产量达到51吨，是当地品种产量的5.6倍。示范中心种植的无籽西瓜、大棚番茄等也进入当地菜市场。

恩戈博说，示范中心在当地家喻户晓，不少人上门找工作或询问培训机会。

今年4月，恩戈博为示范中心小型高品质木薯粉加工厂揭牌。他告诉记者，木薯是很多刚果（布）民众的主食，与传统制法工艺相比，加工厂大大缩短了木薯晾晒和发酵时间。“类似的加工厂将为木薯种植户创收，更能生产出物美价廉的木薯粉。”

“中国的种植业、畜牧业及渔业等经验丰富，农业技术示范中心打开了中国向刚果（布）传授农业知识的大门。”恩戈博表示，他希望借助中国在水稻等作物种植方面的成功经验，为刚果（布）农业发展拓宽路径。

恩戈博还说，农业高质量发展离不开良好的经营管理理念。除农业技术外，刚果（布）还期待中国农业专家继续分享成功管理经验，帮助刚果（布）农业发展实现提质升级。

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