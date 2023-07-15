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盘点东亚合作系列外长会三大积极信号

2023年07月15日23:41 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月15日电（记者余谦梁　汪奥娜）东亚合作系列外长会近日在印尼雅加达召开，中央外办主任王毅出席。会后，不具名中方官员作了盘点，认为与往年相比，今年的系列外长会释放了更多积极信号。

　　一是氛围更为平和。中国东盟外长会气氛友好融洽，主题更聚焦务实合作。东盟10国普遍重视打造增长中心、坚持发展优先，同中方理念高度契合。各国高度赞赏习近平主席提出的系列重要全球倡议，期盼紧抓机遇、积极参与。不少外长强调东盟的繁荣同中国的发展紧密相连，愿高质量共建“一带一路”。会议从头到尾没有人再提什么争议问题，充满了中国东盟大家庭的和谐氛围。

　　在10+3会上，各方也注重聚焦次区域合作，为此积极出谋划策，也为重启中日韩合作注入了动力。

　　以往矛盾交锋较多的东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会上，各方普遍支持东盟中心地位，维护开放包容的地区秩序。东盟方面强调本地区绝不能成为另一个博弈场，要团结不要分裂，呼吁不带偏见与恶意，多倾听多沟通。个别国家带有挑衅性的发言显得并不合时宜，也被中方当场据理据实驳回。总的看，各方谈对话协调、互利合作的多了，针尖麦芒、点名互批的情况少了。

　　二是成果更加突出。此次中国东盟外长会有两大亮点。

　　第一，通过了《关于纪念中国加入〈东南亚友好合作条约〉（TAC）20周年的联合声明》。20年前，中国在各国观望犹豫不决时，率先决定加入TAC，既显示了中国历来主张大小国家一律平等，也体现了对东盟的重视和友好。最重要的是，中国加入后，其他大国纷纷调整政策，也相继加入，至今已有51个国家加入TAC。东盟的地位显著提升，对中国的表率作用称赞有加。

　　第二，宣布“南海行为准则”案文二读成功完成，通过了加快达成“南海行为准则”指导方针文件，为尽快启动三读创造了条件，朝着最终达成迈出重要一步。联想到这几年疫情影响，还有来自域外势力的各种干扰，这一成果来之不易。准则的最终达成，将使中国和东盟国家能有一个自己的地区规则，不仅可以大大增进彼此互信，拓展互利合作，还对外发出了一个明确信号，那就是中国和东盟国家不需要什么教师爷，我们有能力、有智慧通过共同努力处理好南海问题，使南海成为和平、友谊、合作之海。

　　三是互动更加务实。中方代表团举行了十余场双边会见。中美会晤受到高度关注，双方均认为会晤是坦诚、务实和建设性的。东盟国家一直期待中美开展更多互动，对此感到宽慰。东盟国家等还关心中共二十大后的内外政策，期待中国式现代化为地区带来更多红利。中日、中韩、中印、中欧的会晤都释放出积极信号，总体气氛良好。各国都表示愿同中方加强对话，深化合作，这也让那些此前并不看好东亚系列会的人们松了一口气。

(责编：牛镛、胡永秋)

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