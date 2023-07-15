新华社北京7月14日电 马绍尔群岛外交部长杰克·阿丁13日敦促美国提供更多资金，解决美国上世纪中叶在这个太平洋岛国进行数十次核试验造成的遗留问题。

美国寻求在太平洋岛国扩大影响力，但对于这笔旧账拒绝再掏钱。

阿丁13日在美国参议院能源与自然资源委员会听证会上，呼吁美国国会推动美国政府继续就续签两国《自由联系协定》谈判。“还有一些议题应当纳入谈判，尤其是增加对受核试验影响人群的资金供给。”他说。

1946年至1958年，美国先后在马绍尔群岛西北部平坦开阔的比基尼环礁和埃尼威托克环礁进行了67次核试验。1954年3月1日，美国在比基尼环礁引爆代号“喝彩城堡”的氢弹。这是美国在大气层核试验中试爆的最大核弹，威力千倍于投在日本广岛和长崎的原子弹。

美国长期核试验给马绍尔群岛留下巨大创伤，数以千计居民遭受辐射、罹患癌症等重疾，生态环境遭到不可逆破坏，当地居民迄今仍承受各种后遗症。超过100个军控、环保团体已敦促美国正式向马绍尔群岛道歉，并作出公平补偿。

马绍尔群岛1983与美国签署《自由联系协定》，美国向马方提供经济援助，马方在安全上依赖美国。据路透社报道，协定经过续签后，现行版本的经济条款将在今年9月30日、即美国本财政年度结束时到期。双方今年1月就再次续签协定达成谅解备忘录，相关预算需要尽快编入下一个财年的美国政府预算案。

美国政府5月宣布同另外两个太平洋岛国帕劳和密克罗尼西亚就续签《自由联系协定》达成一致，希望今后几周同马绍尔群岛完成续签谈判。美国计划今后20年向这三个国家提供总计71亿美元经济援助。

眼下就如何解决美国核试验给马绍尔群岛造成的遗留问题，双方存在分歧，成为续约谈判的主要障碍。

1986年，美国试图提供大约1.5亿美元，与马绍尔群岛了结核试验遗留问题。一个独立国际法庭1988年裁定，就核试验造成的人员健康和环境损害，美国应向马绍尔群岛赔偿23亿美元。这一裁定遭到美国拒绝。据美国媒体报道，美国真正用于善后的资金只有区区数百万美元，而且，美军在埃尼威托克环礁鲁尼特岛填埋遭辐射土壤及其他核污染物的混凝土穹顶式“石棺”存在泄漏风险。

尽管如此，美国总统太平洋岛国谈判特使尹汝尚坚称，核试验遗留问题在上世纪80年代“已解决”。

尹汝尚13日在听证会上说，马绍尔群岛的立场让他“困惑”。他称，核试验遗留问题上世纪80年代“已解决”，而且按照今年1月达成的谅解备忘录，美国将在20年内向马方提供23亿美元资金，包括一个可用于受核试验影响的岛礁善后事宜的7亿美元信托基金。“我已告诉我的马绍尔群岛同行，听着，没有更多钱了。”尹汝尚说。

他稍后告诉路透社记者，美方开出的条件“非常慷慨”，他愿同马绍尔群岛方面继续谈“这些钱该怎么花，花在哪儿”。

尹汝尚还在听证会上说，他相信马绍尔群岛政府算旧账是出于国内政治需要。阿丁对尹汝尚的说法予以反驳，表示对美方试图倒打一耙感到“难过和失望”。（胡若愚）

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