新华社北京7月15日电 日本政府14日证实，驻日美军承认其位于东京多摩地区的横田基地曾泄漏含有机氟化合物的泡沫灭火剂。上月，附近居民被曝血液中有机氟化合物超标，专家称横田基地“毫无疑问”是主要污染源。

日本内阁官房长官松野博一14日在记者会上说，驻日美军承认横田基地曾在2010年至2012年期间发生3起泡沫灭火剂泄漏事件，但否认泄漏到基地外。这些灭火剂含有对人体有害的全氟和多氟烷基物质(PFAS)。

本月初，东京都政府经由日本防卫省得知上述消息并对外发布。疑受美军基地上述泄漏事件影响，东京都已有17个地区的地下水检测出全氟和多氟烷基物质超标，多摩地区超过半数居民血检结果异常。

东京都政府6日要求日本中央政府就美军泡沫灭火剂泄漏一事提供更多详细信息，包括具体地点、泄漏量等，同时调查、分析和评估其对地下水的影响，并对外公布。

对日本中央政府的表态，东京都知事小池百合子表示不满。她14日在一场记者会上说，中央政府敷衍了事，没有按地方政府要求公布美军泄漏事件的详细信息。她敦促中央政府采取必要应对措施，不要推卸责任。

驻日美军在冲绳等地也被曝存在全氟和多氟烷基物质残留问题，涉嫌污染土壤和地下水。冲绳县知事玉城丹尼13日说，冲绳县将于8月启动土壤和水质调查，以判明受污染情况。调查结果将在今年年底前公布。

全氟和多氟烷基物质广泛应用于多种工业产品。由于这类化学物质难以降解，会在环境和人体中累积，通常又被称为“永久性化学物”。京都大学环境卫生学副教授原田浩二多次指出，如果长期大量饮用受污染的水，可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。（张旌）

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