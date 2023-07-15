新华社吉隆坡7月15日电 专访：中国扩大开放助力东盟应对全球性挑战——访马来西亚中华总商会社会经济研究中心执行董事李兴裕

新华社记者毛鹏飞 程一恒

马来西亚中华总商会社会经济研究中心执行董事李兴裕近日接受新华社记者专访时表示，面对世界经济放缓、保护主义上升、气候变化以及粮食危机等不利因素，中国坚持推进国际经贸合作、高水平对外开放，将助力东盟应对全球性挑战，促进经济发展。

谈及当前世界经济挑战，李兴裕说，美国的通货膨胀压力或将使其利率水平在相当长时间内保持高位，这将对新兴市场的资本流动和货币政策产生负面影响。同时，气候变化、粮食危机等因素也对世界经济构成挑战。

他指出，在这一错综复杂形势下，中国通过其全球第一制造大国和第二大消费市场的地位向世界展示了改革开放四十多年来的成果。期待中国持续扩大对外开放，与各国共享繁荣，助力东南亚乃至世界经济稳步复苏。

李兴裕表示，多年来，中国与东盟通过不同的多边贸易协定紧密合作。中国在绿色技术和可持续发展领域保持领先，东盟与中国今后可在相关领域开展更密切合作。

“比如在马来西亚，中国可加强可再生能源领域的技术合作。”李兴裕说，东盟国家自然资源丰富，中国也可以提供智慧农业技术等相关先进技术支持，“在基础设施建设领域之外，这些是东盟国家期待与中国加强合作的领域”。

在谈到《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)时，李兴裕表示，协定为更好推进区域一体化进程提供了框架，各方应充分利用好这一平台。

“可以看到，RCEP在助力扩大商品和服务出口、鼓励更多投资方面发挥了很大作用。”李兴裕强调，聚焦提高生产力，继续提升东盟与中国合作，对促进贸易、投资和经济增长至关重要，“中国是对外开放的坚定支持者，我们对开放型经济有信心”。

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