新华社东京7月15日电 通讯：奥数之路源于天赋与热爱——中国队获国际数学奥赛总分五连冠的背后

新华社记者钱铮 李光正

在带队到日本参加第64届国际数学奥林匹克竞赛的中国队领队肖梁眼里，奥数是一条艰辛的道路，选手们能够坚持下来，天赋与兴趣缺一不可。

在12日于日本千叶县结束的第64届国际数学奥林匹克竞赛中，来自中国的6名选手全员获得金牌，其中两名选手以满分的成绩获得金牌，中国队以240分的总分实现团体总分五连冠。

同学们的成绩让肖梁倍感骄傲。他说，看到题目的时候，他担心有些题对他们来说会有点难，特别是这次比赛的第6题是一道非常难的几何题。他估计有一两名同学能做出来就不错了，结果同学们发挥得比预想的要好很多，最后有4名同学把这道题目做出来了。

肖梁认为，中国队连续多年在数学奥赛中取得好成绩，一方面是因为国家和家庭对教育特别是数学等基础学科的教育非常重视；另一方面是因为这些选手们本身很有天赋，且对数学非常有兴趣，他们愿意平时花很多时间在数学上进行一些探索，不断地提高自己。

肖梁说：“这些孩子都非常有数学天赋，学校课内的数学知识很轻松就学会了。他们希望找到一些方式来挑战自己，奥林匹克数学就是给了他们这样一个机会。”

某次国家奥数队在上海集训，肖梁给学生们讲题，当时一名同学给他留下了深刻印象。

“肖老师，能不能您讲的时候我先不听，我想自己出去想一想。”这名学生解释说想自己独立做出一道之前考试中未完成的难题。

这名享受独立解题快乐的学生，正是本次比赛中国队两名以满分摘金的选手之一。他叫王淳稷，目前在上海中学读高一。

从小就对数学非常感兴趣的王淳稷说：“我享受这个（学习数学的）过程，做出难题会让我感到非常快乐，非常有成就感。”

来自浙江省宁波市镇海中学的张鑫亮从小学三年级开始接触奥数，刚高三毕业的他在填报大学志愿时选择了跟数学相关的专业。

“自己独立地做出一道题的时候是最快乐的。”张鑫亮说，学习奥数可以锻炼思维能力和逻辑能力，对学习别的学科也有帮助，“奥数的学习，让我以数学的视角去看待其他的学科，会有一种新的角度、新的发现。”

肖梁认为，奥林匹克数学可以理解为对课内数学的一个提高。所以不管是鼓励学生学好课内数学知识，还是学习奥林匹克数学，目的都是让同学们打好基础，将来可以进入基础数学或者与数学相关的一些重要领域进行研究。

他说，基础数学很重要，和数学相关的概率统计、计算数学、包括现在非常流行的人工智能等学科也都需要人才。奥林匹克数学竞赛选拔出数学方面有天赋的学生，他们中的一部分愿意研究基础数学，另一部分会投身到和数学紧密相关的、需要非常好的数学基础的学科中去，这将使整个数学或者叫大数学以及整个科学的水平有一个整体的提高。

不过，肖梁坦言,奥数之路非常辛苦，必须要有兴趣才能走下去。他说，大概只有1%到2%的学生真的在数学方面特别有天赋，希望家长们能够清楚地认识到这一点。孩子可以接触一点奥数，家长很快就能知道自己的孩子能否在这条路上走下去。真正有数学天赋的人，学数学不感到吃力；如果孩子学起来特别吃力，就不一定要走这条路。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)