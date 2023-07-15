泰国副总理为中资企业代表颁发“最高质量奖”。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷7月15日电 （记者孙广勇）7月12日，伊利集团泰国子公司获得泰国食品药品监管局颁发的“最高质量奖”，这是该公司在连续三年获得泰国食品药品监管局质量奖之后，首次夺得此奖项中的最高奖项，也是本年度唯一获此殊荣的在泰中资企业。

泰国副总理兼卫生部部长阿努廷在颁奖典礼上表示，“来自中国的投资、贸易和技术对促进泰国经济发展非常重要，不仅为泰国经济带来活力，还改善了就业和社会民生。伊利产品质量上乘，口感很好，此次获奖实至名归。希望更多的中资企业在泰国投资兴业，不断推进两国互利合作向更深、更广发展。”

泰国食品药品监管局质量奖由泰国卫生部组织评选，以表彰在食品、药品、化妆品、医疗器械等领域，致力于生产健康产品，遵循社会道德和责任，为其他机构树立良好榜样的企业。该奖项2009年首次评选，2020年增设各领域中的最高荣誉奖。此前，伊利集团泰国子公司已连续三年获得质量奖，而在今年的第15届颁奖典礼上成为唯一荣获“最高质量奖”的食品企业。

伊利集团泰国子公司位于泰国巴吞他尼府，经过中泰管理人员通力合作，各项经营管理工作稳步推进，完成制冷系统、锅炉蒸汽系统、净水系统等的全面升级，新建多条自动化生产线，去年新增两百多个就业岗位，达到1000多名泰国员工。公司质量管理、生产运营等管理水平不断提升，有效保证产品品质。2022年冰淇淋产量达1.35万吨，不仅覆盖泰国市场，还出口至新加坡、美国、澳大利亚等十多个国家和地区，CREMO品牌成长为泰国本地最大的冰淇淋品牌。

据泰国商务部数据，2023年第一季度外国人在泰总投资额330.48亿泰铢，其中中国企业约占109.87亿泰铢。中国连续10年是泰国最大的贸易伙伴，2022年两国贸易额超过1350亿美元、中国对泰国投资额14亿美元，成为泰国最大的外资来源国。越来越多优秀的中国企业乘着“一带一路”的东风，在泰国落地扎根，中泰经贸合作迎来新的机遇期。伊利集团将领先的管理理念、生产工艺带到泰国， 并充分发挥泰国本土资源优势，优势互补、互利共赢，推动企业健康发展，为区域经贸合作与经济社会可持续发展贡献重要力量。

(责编：苏缨翔、杨牧)