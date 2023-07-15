人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

澜湄非传统安全合作研讨会在仰光举办

2023年07月15日11:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网仰光7月14日电 （记者李秉新）由缅甸战略与国际问题研究所主办，澜湄合作专项基金支持的澜湄非传统安全合作研讨会14日在仰光举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸副外长觉苗突、缅甸战略与国际问题研究所主席丹觉、澜湄国家驻缅使节代表、专家学者等约100人出席。

与会主要代表合影。人民网记者李秉新摄

与会主要代表合影。人民网记者李秉新摄

陈海大使表示，非传统安全问题日益威胁人类生存和发展。全球安全倡议为解决全球安全难题、消除国际安全赤字、促进人类共同安全提供了中国方案，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。澜湄六国共同打造全球安全倡议实验区，在应对恐怖主义、网赌电诈、人口贩卖等非传统安全领域开展了卓有成效的合作。针对电信诈骗问题，中方坚持“零容忍”态度和高压严打态势，同缅泰开展三方联合打击行动并取得初步成效。未来澜湄国家需进一步加大合作打击力度，为澜湄合作创造清朗环境。发展是解决安全问题的总钥匙，中方愿继续同湄公河伙伴国一道，打造非传统安全合作新增长点，共建和平、安宁、繁荣家园。

觉苗突表示，澜湄合作已成为本地区最务实高效的合作机制。缅甸开展了百余个澜湄合作专项基金项目，为人民带来实实在在的利益，助力缅甸实现联合国2030年可持续发展目标。澜湄合作重视非传统安全合作，本次研讨会契合当前国际和地区形势，为地区国家加强非传统安全交流合作提供了平台。作为澜湄合作共同主席国，缅方愿积极参与澜湄合作，维护地区和平稳定与可持续发展。

丹觉表示，感谢澜湄合作专项基金支持举办研讨会。当前国际形势快速复杂演变，全球安全倡议倡导国际社会团结协作共赢挑战，旨在消弭冲突根源，完善全球安全治理，为动荡的时代注入更多稳定性和确定性，实现持久和平与发展。研讨会将围绕防范化解跨境安全风险开展交流讨论，致力于为澜湄非传统安全合作提供智力支持。

与会专家学者就“打击网络赌博和电信诈骗等网络犯罪”和“澜湄流域食品安全和减贫”两个题目进行研讨，围绕各方高度关注的网赌电诈问题，澜湄六国专家学者介绍各自国家面临的形势和遭受的损失，一致认为网赌电诈严重威胁民众生命财产安全，损害国家利益和形象，破坏地区合作良好环境，必须坚决打击。针对网赌电诈犯罪的专业化、组织化和国际化特征，各国需进一步深化国际合作，加强相关宣传和信息共享，提高设备和技术水平，加大联合打击力度。各方普遍认为，应以发展促安全，通过改善基础设施、替代种植等方式促进本地区可持续发展，压缩跨境非法活动空间，在非传统安全合作上取得进展。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部