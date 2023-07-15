人民网仰光7月14日电 （记者李秉新）由缅甸战略与国际问题研究所主办，澜湄合作专项基金支持的澜湄非传统安全合作研讨会14日在仰光举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸副外长觉苗突、缅甸战略与国际问题研究所主席丹觉、澜湄国家驻缅使节代表、专家学者等约100人出席。

与会主要代表合影。人民网记者李秉新摄

陈海大使表示，非传统安全问题日益威胁人类生存和发展。全球安全倡议为解决全球安全难题、消除国际安全赤字、促进人类共同安全提供了中国方案，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。澜湄六国共同打造全球安全倡议实验区，在应对恐怖主义、网赌电诈、人口贩卖等非传统安全领域开展了卓有成效的合作。针对电信诈骗问题，中方坚持“零容忍”态度和高压严打态势，同缅泰开展三方联合打击行动并取得初步成效。未来澜湄国家需进一步加大合作打击力度，为澜湄合作创造清朗环境。发展是解决安全问题的总钥匙，中方愿继续同湄公河伙伴国一道，打造非传统安全合作新增长点，共建和平、安宁、繁荣家园。

觉苗突表示，澜湄合作已成为本地区最务实高效的合作机制。缅甸开展了百余个澜湄合作专项基金项目，为人民带来实实在在的利益，助力缅甸实现联合国2030年可持续发展目标。澜湄合作重视非传统安全合作，本次研讨会契合当前国际和地区形势，为地区国家加强非传统安全交流合作提供了平台。作为澜湄合作共同主席国，缅方愿积极参与澜湄合作，维护地区和平稳定与可持续发展。

丹觉表示，感谢澜湄合作专项基金支持举办研讨会。当前国际形势快速复杂演变，全球安全倡议倡导国际社会团结协作共赢挑战，旨在消弭冲突根源，完善全球安全治理，为动荡的时代注入更多稳定性和确定性，实现持久和平与发展。研讨会将围绕防范化解跨境安全风险开展交流讨论，致力于为澜湄非传统安全合作提供智力支持。

与会专家学者就“打击网络赌博和电信诈骗等网络犯罪”和“澜湄流域食品安全和减贫”两个题目进行研讨，围绕各方高度关注的网赌电诈问题，澜湄六国专家学者介绍各自国家面临的形势和遭受的损失，一致认为网赌电诈严重威胁民众生命财产安全，损害国家利益和形象，破坏地区合作良好环境，必须坚决打击。针对网赌电诈犯罪的专业化、组织化和国际化特征，各国需进一步深化国际合作，加强相关宣传和信息共享，提高设备和技术水平，加大联合打击力度。各方普遍认为，应以发展促安全，通过改善基础设施、替代种植等方式促进本地区可持续发展，压缩跨境非法活动空间，在非传统安全合作上取得进展。

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