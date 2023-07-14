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王毅会见澳大利亚外长黄英贤

2023年07月14日00:19 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月13日电（记者余谦梁　汪奥娜）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见澳大利亚外长黄英贤。

　　王毅说，在双方共同努力下，中澳关系止跌回稳，得到改善和发展。事实再次证明，只要双方秉持建交初心，坚持正确相处之道，中澳关系就能够发展好、也应当发展好。方向对了，就应该坚持下去，不能再偏航，更不能走回头路。双方应维护好、巩固好当前良好势头，使中澳关系继续走稳、走实、走远。要落实好两国领导人共识，恢复各领域、各层级交往合作，增进理解互信。中澳经济高度互补，合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。双方要相互尊重、平等相待，妥善处理分歧，培育相互理解、相互欣赏的友好氛围，给两国人民带来更多实实在在的利益。

　　黄英贤表示，建交50年来，澳中建立了广泛联系，各领域合作成果显著。良好的澳中关系符合双方利益，澳方将继续本着建交初心，相互尊重、平等合作、坦诚沟通，维护各自国家利益，推动澳中全面战略伙伴关系实现更大发展。

(责编：胡永秋、牛镛)

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