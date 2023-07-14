新华社雅加达7月13日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见美国国务卿布林肯。

王毅说，国务卿先生上个月访华时，习近平主席就稳定和发展中美关系提出了重要战略性、指导性意见。双方通过深入坦诚沟通，达成一些共识，最重要的一条就是重回巴厘岛议程，朝着校准中美关系这艘巨轮的航向迈出重要一步。下步的关键就是拿出实际行动，争取两国关系重回正确轨道。美方需要反思导致中美关系陷入严重困难的症结所在，需要把两国元首巴厘岛会晤共识真正转化为具体行动，更需要把拜登总统多次作出的一系列承诺切实落到实处。

王毅表示，双方要从具体事情做起，坚决阻止“灰犀牛”，妥善处理“黑天鹅”，彻底搬掉“拦路虎”，为中美关系的稳定积累条件、排除干扰。美方应采取理性务实态度，同中方相向而行，推进中美关系指导原则磋商，拓展外交安全沟通渠道，提升沟通实效，畅通人文交往。

王毅阐述了中方在台湾问题上的严正立场，要求美方不得肆意干涉中国内政，不得损害中国主权和领土完整，停止对华经贸和科技打压，取消对华非法无理制裁。作为具有重要影响力的大国，中美应尊重地区国家努力，支持东盟中心地位，避免将争议和复杂因素引入区域合作。

双方还就开展亚太、海上事务磋商等进行了积极探讨。认为此次会晤是坦诚、务实、建设性的，同意继续保持沟通。

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