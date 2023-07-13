新华社北京7月13日电（记者曹嘉玥）外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上表示，当今世界，不合作是最大的风险，不发展是最大的不安全，不团结是最大的挑战。以“去风险”之名行“去中国化”之实，本身是在制造风险、扩散风险，没有人能从中受益。

当日例行记者会上，有记者问：近期，美欧一些官员提出要对华“去风险”。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，谈论“去风险”，首先应当搞清楚风险是什么、源头在哪里。

他说，中国为应对亚洲金融危机和国际金融危机发挥了重要作用，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，致力于推动解决国际和地区热点问题，是百年变局中当之无愧的稳定性力量、确定性源泉、可预期因素。“中国是机遇不是风险，把中国看作风险的来源，完全是搞错了对象。”

“当今世界，不合作是最大的风险，不发展是最大的不安全，不团结是最大的挑战。”汪文斌说，各国应当共同防范的，是政治上搞阵营对抗、策动“新冷战”的风险，经济上搞“脱钩断链”、筑“小院高墙”的风险，军事上四处干涉侵略、扩大武装同盟的风险，外交上搞内病外治、对外转嫁危机的风险，舆论上煽动分裂、鼓吹对抗的风险。中国不是这些风险的来源，恰恰是防范化解上述风险的坚定力量。以“去风险”之名行“去中国化”之实，实际上是去机遇、去稳定、去发展，本身是在制造风险、扩散风险，没有人能从中受益。

汪文斌表示，近一个时期，多家跨国企业高管密集访华，以实际行动支持对华合作。“我们愿同有诚意的各方一道加强对话合作，共同防范化解真正的风险，为世界和平与安全、全球发展与繁荣注入正能量。”

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