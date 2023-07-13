新华社雅加达7月13日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见越南外长裴青山。

王毅表示，今年，中越以两国建立全面战略合作伙伴关系15周年为契机，密集开展高层互动。双方重申中越关系在各自外交政策中的重要和优先位置，强调要加强高质量共建“一带一路”，丰富了新形势下中越全面战略合作伙伴关系。中方愿同越方加强战略沟通，巩固战略互信，扩大互利合作，促进民心相通，使两国民众特别是年轻一代更多参与中越友好合作。

王毅说，中越同为共产党领导的社会主义国家，政治方向一致，经济高度互补，合作前景广阔。双方要携手走好各自现代化道路，加强发展战略对接，促进基础设施尤其是泛亚铁路东线互联互通，提升贸易投资便利化水平。中方愿进口更多适销对路的越南产品，欢迎越方积极参加中国－东盟博览会、中国国际进口博览会。

王毅强调，双方要按照两党最高领导人就妥善处理海上问题达成的重要共识，积极付诸行动，更多关注互利合作，发挥现有机制作用，把局势管控好，把合作推进好，为中越关系发展提供稳定预期。中国愿同包括越南在内的东盟国家一道，推动“南海行为准则”早日达成。

裴青山表示，越方高度评价越中双边关系发展成果，期待密切双方高层交往，加强高级别战略对话，有效落实两党最高领导人重要共识。将同中方通力合作，高质量共建“一带一路”，持续推进越中全面战略合作伙伴关系。希望扩大对华出口，将积极参与中国－东盟博览会、中国国际进口博览会。愿妥善处理海上等问题。

双方还就加强区域合作交换了看法，强调将共同努力，警惕防范各种干扰，推动中国东盟全面战略伙伴关系迈上新台阶。

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