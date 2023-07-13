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王毅谈中国东盟全方位互利合作成果

2023年07月13日20:31 | 来源：新华网
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新华社雅加达7月13日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达出席中国－东盟（10+1）外长会时介绍了中国东盟全方位拓展互利合作成果。

王毅说，20年来，中国和东盟积极践行《东南亚友好合作条约》宗旨和原则，全方位拓展互利合作，成功走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路。

一是携手推进命运共同体建设。中国与东盟守望相助，共享发展机遇，共克疫情挑战，命运与共意识不断深入人心。中国已同印尼、泰国、马来西亚、缅甸、老挝、柬埔寨就共建命运共同体达成重要共识。中国东盟建立全面战略伙伴关系，共同建设“五大家园”，也为构建更加紧密的中国东盟命运共同体提供了重要实践。

二是携手共建“一带一路”。2013年习近平主席正是在访问印尼时提出共建“21世纪海上丝绸之路”。10年来，一个个标志性工程相继建成，柬埔寨金港高速公路通车，中老铁路开通中国东盟间首列快速跨境旅客列车，东盟首条高铁雅万高铁正式通车进入倒计时，国际陆海贸易新通道打通了跨区域合作黄金大通道，给20多亿民众带来实实在在利益。

三是携手促进区域经济一体化。中国东盟率先建立自由贸易区，带动了区域一体化进程。双方已互为最大贸易伙伴，今年贸易额有望突破万亿美元。双方积极推进自贸区3.0版谈判，推动《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效，共同做自由贸易和市场开放的坚定倡导者。

四是携手夯实和平稳定根基。中方积极参与并坚定支持以东盟为中心的区域合作架构，支持这一架构秉持开放包容理念，排除干扰发展下去。中方欢迎“南海行为准则”案文二读成功完成，支持各方形成加快达成“准则”指针文件，愿为早日达成“准则”继续发挥建设性作用。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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