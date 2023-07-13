新华社北京7月13日电 题：变局演进蓄风险 潮流浩荡育新机——年中国际局势扫描

新华社记者

回首上半年，世界变局加速演进的步伐似乎时刻在冲击着世人的神经。美国在全球范围内持续制造阵营对抗，乌克兰危机呈长期化态势。全球经济面临低增长考验，国际货币体系“去美元化”趋势愈加明显。北半球广泛出现极端高温，警示应对气候变化更加紧迫。同时，人工智能技术新发展驱动新一轮科技革命和产业变革提速。

中东掀起“和解潮”，发展中国家自主意识快速觉醒，在国际舞台上更加活跃。同时，中国外交按下“加速键”，为动荡变革的世界注入更多确定性和正能量。

美国持续推高“新冷战”风险

当前，美国国内政治极化愈演愈烈，社会撕裂不断加剧。美国政府企图通过在国际上制造阵营对抗来转嫁国内危机，持续推高世界陷入“新冷战”的风险。

今年以来，美国为维护霸权私利，继续推动乌克兰战事延宕，强行撮合日韩关系，推进美英澳军事合作，意图搅乱亚欧、亚太和平稳定；在非洲、拉美、南太平洋等地区，美国不断渲染紧张气氛，以“排他”手段破坏正常经贸合作。

美国沿着全方位打压中国的歧路越走越远：继续推行对华“脱钩断链”，尤其是在科技领域对华实施“掐尖式脱钩”，欲压缩中国在前沿科技领域发展空间；为掩饰“脱钩”意图，抛出所谓“去风险”话术，实质是新瓶装旧酒，换汤不换药；在台海、南海屡屡挑动对抗，虚化掏空一个中国原则，持续强化美军在南海地区力量存在。

中国现代国际关系研究院世界政治研究所执行所长李岩指出，美国高官还提出“新华盛顿共识”，企图从制度层面寻找遏华方案。中国现代国际关系研究院美国所副研究员李峥注意到，美国政府在关键原材料、新兴技术、市场、标准制定等多个领域采取遏华措施，并企图在全球范围协调推广。

上半年，美国公然胁迫欧盟等盟友限制对华出口半导体生产设备；在七国集团峰会上，美国对盟友缺乏尊重，让国际社会更加清晰地看到，所谓“七国集团”，实为“1+6”。美国在必要时会毫不留情地“收割”盟友。

美国的种种行径表明，这个正在衰落的超级大国依然试图依靠自身占全球GDP20%多的经济实力，最大化攫取一己私利，在规则标准、话语权等方面占据主导权。这种霸权逻辑在全球范围内受到广泛抵制。

曾长期在美政府及安全机构任职的美国对外关系委员会前会长理查德·哈斯日前指出，美国真正的危险在国内，目前世界安全面临的最严重威胁是美国自己。

乌克兰危机呈扩大化长期化态势

乌克兰危机升级以来，俄乌之间的攻防交替展开。近日，乌克兰军队开始局部反攻。俄方表示，乌克兰武装力量损失惨重。俄总统普京指出，乌军的战损情况表明，西方国家有意与俄罗斯战斗到最后一名乌克兰人。

冲突延宕给当地民生带来更多灾难。卡霍夫卡水电站被毁，导致140万民众生产生活受到影响。

值得注意的是，美西方一再突破自身所做承诺，不断提升援乌武器性能，从最初只提供头盔、单兵反坦克导弹，到如今开始提供北约现役主战坦克、装甲车，再到贫铀弹、集束弹，甚至在向乌援助F-16战斗机问题上也出现松口迹象。

中国国际问题研究院欧亚所副所长韩璐说，美国一边向乌克兰战场输送致命性武器，极力拱火浇油，一边明里暗里阻挠劝和促谈，企图实现“一石二鸟”，即阻止欧盟实现战略自主、持续消耗压制俄罗斯。

俄罗斯经济在西方制裁重压下表现出抗压韧性。官方数据显示，俄目前通货膨胀水平、债务占国内生产总值比例均低于西方多国，失业率也保持在较低水平。南亚、中东、欧洲等地区多国与俄贸易持续大幅增长。西方舆论承认，俄经济“成功顶住西方前所未有的严厉制裁”。

一方面是美西方火上浇油，另一方面是广大发展中国家普遍拒绝选边站队，求和平、谋发展、促合作的多极化潮流愈发浩荡。

世界多国面临“低增长”挑战

去年末今年初，多个国际机构曾预测今年全球经济陷入衰退和高通胀。近日，世界银行和联合国分别上调今年全球经济增长预期至2.1%和2.3%，表明全球经济过去6个月的运行可能比预期乐观。

但低增长仍是世界多国亟待应对的严峻挑战。世行认为，除个别经济体表现亮眼外，今明两年全球经济预计整体增长乏力。世行首席经济学家吉尔说，全球经济处于“不稳定”状态，除东亚和南亚外，多个地区经济增长难以满足社会发展需要。经济合作与发展组织也认为，全球经济增长正走在“漫长而曲折的道路上”。

全球经济增长困境由多重因素叠加交织导致。中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长张运成认为，从周期角度看，全球经济正处于长周期的下行阶段；从经济秩序层面看，美国为维护霸权地位，拉帮结派制造人为对抗，搅乱全球经济正常运行。

张运成说，世界经济发展逻辑出现重大变化，政治、安全逻辑正迅速超越经济、市场逻辑，经济要素被政治化、工具化、武器化现象愈演愈烈，产业链供应链部分拆解重构，全球经济治理体系呈现碎片化迹象。

“去美元化”趋势更加明显

上半年，硅谷银行等多家美国银行接连“爆雷”、美国联邦政府债务上限危机再度上演等现象引发全球关注，加剧世界对美国金融安全的担忧和对美元的不信任。

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏等受访专家认为，银行倒闭进一步暴露在美联储加息背景下，美国金融系统监管不善、资产负债表错配等系统性风险，同时也体现了美元霸权对美国经济的反噬效应。此外，美国政府债务上限危机戏码不断重演，对美国政府信用和美债等美元资产价值造成持续消耗，进一步加剧世界对美元的不信任。

分析人士指出，全球“去美元化”进程“已经不可避免地开始”。上半年期间，中法石油巨头完成首单天然气跨境人民币结算交易，巴西宣布与中国贸易进行本币结算，印度和马来西亚同意以印度卢比进行贸易结算，东盟成员国同意加强本地货币使用，多国签订各类型本币互换协议……

一系列事实表明，多国正在寻求减少美元依赖，建立高效率、低风险、不受美元左右的金融结算系统。国际货币体系多元化在全球范围内持续演进，美元之外的货币被越来越多使用于国际贸易和投资中。

极端天气警示应对气候变化刻不容缓

受全球气候变化等因素影响，北美、南亚、欧洲等多个地区频现极端高温天气和严重洪涝灾害。有国际科研机构预计，西班牙、葡萄牙等国今年出现破纪录热浪的可能性“至少增加100倍”。

近年间，全球变暖的迹象越发明显。冰川消融加速，冻土范围减少，海平面上升，多国多地极端天气事件出现频发趋强态势……气候变化对地球生态系统的影响日益显著，给人类卫生健康、生产生活带来新的风险。

联合国秘书长古特雷斯曾警示，地球正在迅速接近气候变化临界点，国际社会共同应对气候变化刻不容缓。今年4月22日世界地球日当天，古特雷斯再次呼吁国际社会加快气候行动。

发达国家对全球气候变化负有历史责任，应率先大幅减排，并尽快填补气候融资每年1000亿美元的承诺资金缺口。今年6月发表在英国《自然·可持续发展》杂志上的一项研究显示，全球约90%的过量碳排放源自美国等发达国家，这些发达国家应向低碳排放国家支付补偿金，从而确保应对气候变化的相关目标可以实现。

刚果（布）总统萨苏日前指出，发达国家关于每年提供1000亿美元帮助发展中国家应对气候变化的承诺，自2009年确立以来从未兑现。

多国掀起新一轮人工智能竞赛

今年初，生成式人工智能在内容创作、人机交互等方面的“超能力”式表现，让人们真切感受到“未来已来”。

以生成式人工智能、大模型、具身智能等为代表的人工智能技术，将革命性改变传媒影视、智能制造、电商电竞、生物制药等产业面貌。跨国咨询公司麦肯锡的报告预测，广泛应用生成式人工智能技术将可为全球经济每年至少带来2.6万亿至4.4万亿美元的增长，每年贡献的经济规模“相当于一个英国”。

多国科技巨头竞相加大对人工智能研发投入，加速旗下产品与人工智能应用整合。谷歌发布新一代对话AI系统，微软发布整合了ChatGPT的搜索引擎和浏览器，人工智能芯片领军企业英伟达宣布推出一系列和人工智能有关的新产品和服务，覆盖机器人设计、游戏功能、广告服务等多个领域。

中国科学技术信息研究所日前发布的报告显示，当前，中国人工智能大模型正呈现蓬勃发展态势。据不完全统计，截至今年5月底，参数在10亿规模以上的大模型全国已发布约80个。从全球已发布的大模型分布来看，中国和美国大幅领先，超过全球总数的80%。

随着人工智能发展如火如荼，该技术对人类社会在就业、隐私保护等方面的冲击引发更多担忧，为人工智能发展设置“护栏”的呼声日益广泛。

发展中国家涌动团结自强潮流

在中东，沙特和伊朗在中国斡旋推动下恢复外交关系，阿联酋、巴林等国同卡塔尔的关系迈向正常化，叙利亚重返阿拉伯国家联盟……这个长期因外部霸权干涉而陷入动荡的地区掀起“和解潮”，求和平、谋发展、反干涉成为地区国家人心所向、大势所趋。

在南美，巴西总统卢拉疾呼：“我们没有时间可以浪费，南美洲应再次走上团结的道路。”南美国家领导人日前在巴西首都巴西利亚聚首，实现久违“大团圆”。与会各方就加强区域合作、加快南美一体化发表共识文件。

在亚太，《区域全面经济伙伴关系协定》对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效，为区域经济一体化注入新动力，将全面提升区域贸易投资自由化便利化水平。

在非洲，非洲大陆自贸区协定谈判稳步推进，有望推动非洲工业化提速。最新报告显示，中非贸易强劲复苏，肯尼亚野生鳀鱼、马达加斯加的精油、赞比亚的宝石、津巴布韦的木雕等越来越多的非洲特色产品进入中国市场。

金砖国家合作机制得到国际社会广泛认同和支持，孟加拉国、埃及、尼日利亚等多国提出加入申请。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔说，金砖国家捍卫多极化和多边主义，“正在为建立一个更公平公正、有利于全球的国际经济秩序提供可能性”。上海合作组织正式接收伊朗为上合组织成员国，并批准关于签署白俄罗斯加入上合组织义务备忘录。上合组织的发展壮大，为动荡世界注入更多确定性和正能量。

为建设更美好世界贡献中国力量

面对动荡变革的世界，中国着眼人类共同命运，始终倡导合作共赢以及和合共生，坚持以发展应对风险挑战，践行负责任大国担当。中国提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，为破解人类面对的共同难题指明方向、凝聚共识、汇聚力量。

中国为维护全球安全指出新路径。今年以来，从正式发布《全球安全倡议概念文件》到成功促成沙伊复交，再到就乌克兰危机进行劝和促谈，中国为解决全球“安全赤字”提供思想启迪，以扎实行动为世界带来“促和”正能量。亚太“一带一路”共策会主席翁诗杰说，中国提出的全球安全倡议填补全球安全架构空白，在当代全球安全治理中代表正义的力量。埃及汉学家法尔贾尼说，中国倡议和方案为建立更加公正合理的世界指明路径。

中国为推动世界发展注入正能量。“32项务实举措已有一半实施完成或取得早期成果”“近40个发展中国家正从中受益”……日前在北京发布的《全球发展倡议落实进展报告》显示，中国为推动全球发展倡议的系列务实举措，给各国特别是发展中国家带来实实在在福祉。联合国工业发展组织驻华代表康博思说，中方提出的全球发展倡议，为解决全球性挑战和发展中国家的发展需求带来希望。

在全球经济前景低迷的情况下，中国经济今年来回升向好态势明显。中国经济高质量发展为世界提供更多先进技术和广阔市场，也为世界尽快走出经济增长低潮注入更多信心。世界经济论坛主席施瓦布说：“全世界都从中国发展中受益。”

中国为促进人类文明进步提供新方案。今年3月，中方首提全球文明倡议，奏响人类文明对话新乐章。这一重要倡议主张以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，进一步丰富和拓展了构建人类命运共同体的实践路径。今年来，中方邀请中亚国家参与“文化丝路”计划，加快互设文化中心；正式推出“美猴王系列”丛书阿拉伯语国际版，讲述对口扶贫工作的热播剧《山海情》阿拉伯语版已在苏丹、埃及等阿拉伯国家播出；中国与洪都拉斯建交后，中洪考古合作迎来新篇章……多国人士认为，中国提出并践行全球文明倡议，将有力推动全球文明交流互鉴，有利于推动构建人类命运共同体。（记者韩冰、刘晨、刘海燕、李洁、张莹）

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