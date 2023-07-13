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孟加拉国举办第一座现代化大型污水处理厂竣工典礼

2023年07月13日19:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网达卡7月13日电 （记者孙广勇）7月13日，孟加拉国在班加班杜国际会议中心隆重举办达舍尔甘地污水处理厂项目竣工典礼。孟加拉国总理谢赫·哈西娜、中国驻孟加拉国大使姚文、孟加拉国相关部委领导、项目业主代表以及各参建单位代表出席竣工典礼。

7月13日，达舍尔甘地污水处理厂项目竣工典礼。孙广勇摄

7月13日，达舍尔甘地污水处理厂项目竣工典礼举行。人民网记者 孙广勇摄

孟加拉国总理谢赫·哈西娜在竣工典礼上表示，达舍尔甘地污水处理厂将对改善和保护当地河流与环境发挥重要作用。该处理厂日处理污水能力达到5亿升，将有效处理首都达卡多个地区的污水，使数百万城市居民受益于现代卫生的污水处理设施。

达舍尔甘地污水处理厂项目是“一带一路”倡议的重要组成部分，项目建成投运创造了多项“第一”，是孟加拉国第一座也是最大规模的现代化大型污水处理厂，是南亚地区迄今为止最大的单体污水处理厂，也是中国自主知识产权的“喷雾干化+回转窑焚烧工艺”技术和设备第一次在海外建成投运。

7月13日，达舍尔甘地污水处理厂项目竣工典礼举行。人民网记者 孙广勇摄

达舍尔甘地污水处理厂项目竣工典礼现场。人民网记者 孙广勇摄

达舍尔甘地污水处理厂项目于2015年8月由中国水电工程顾问集团与达卡市水务局签订EPC交钥匙总承包合同，2017年8月正式开工建设，主要工作内容包括项目的设计、采购、施工和1年运维期等。本项目包括厂外污水提升泵站、污水输送干管、污水处理主厂区以及污泥焚烧系统四部分。项目建设期间，EPC总承包单位中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司，携手数十家中外参建单位、供货商和中孟几千名建设者同甘共苦，夜以继日，终于成功完成项目建设工作。项目建设高峰期雇佣当地员工超过1000人，整个建设期间为当地创造了数千个就业机会，在当地采购设备和材料总价值约3亿元，极大带动了当地经济发展。

孟加拉国首都达卡市区长期饱受水资源污染之苦，达舍尔甘地污水处理厂作为孟加拉国重要的民生项目，具有十分重要的政治、经济和社会意义。如今，随着项目建成投运，每天可以处理达卡市区近500万人口的生活污水，大幅度改善了达卡水环境现状，得到各方赞誉。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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