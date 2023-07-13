新华社北京7月13日电 俄罗斯联邦对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金12日证实，他在6月底与美国中央情报局局长威廉·伯恩斯通电话，谈及如何解决乌克兰危机。

美俄借机通话

俄罗斯塔斯社12日以纳雷什金为消息源报道，俄美情报高官在6月底通电话，双方沟通持续约一小时。

6月24日，执勤人员在俄罗斯莫斯科红场附近警戒。新华社记者白雪骐摄

据美国《纽约时报》和《华尔街日报》报道，伯恩斯6月30日给纳雷什金打电话，向对方说明美方没有参与一周前发生的瓦格纳事件。纳雷什金告诉塔斯社记者，瓦格纳事件成为美方与他通话的由头。“在我看来，这大概是一个由头，因为对话大部分内容都聚焦讨论乌克兰局势和相关话题。”

美国中情局没有就纳雷什金的说法作出回应。

乌克兰曾多次声明，其他国家不能在乌方缺席的情况下就乌克兰的未来举行谈判。美国多次表态支持这一原则，说“不会背着乌克兰讨论乌克兰”。

2022年2月24日，在乌克兰基辅，出城方向的车辆排起长龙。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

据路透社报道，乌克兰危机升级以来，伯恩斯和纳雷什金一直保持沟通。然而，这一时期俄罗斯与美国的其他直接接触处于最低水平，双边关系处于1962年古巴导弹危机以来的最低点。

塔斯社援引纳雷什金的说法报道，尽管他和伯恩斯在通话中没有就会面达成一致，但不排除两人会面的可能。

“谈判迟早成为可能”

纳雷什金告诉塔斯社记者，俄罗斯与乌克兰可能在某个时间点举行谈判以结束战事。不过，塔斯社没有说明纳雷什金与伯恩斯通话时是否谈及这一内容。

纳雷什金说：“谈判迟早会成为可能，这是自然而然的事。因为任何冲突，包括武装冲突，都以谈判结束，但谈判需要具备成熟的条件。”

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

问及对纳雷什金言论的看法，乌克兰总统办公室顾问米哈伊洛·波多利亚克告诉路透社记者，纳雷什金这样的人对乌克兰危机如何结束没有影响力，俄方上层人士对乌克兰危机的认知“完全不充分”，“和他们没有什么好谈的”。

乌军6月初开始对俄军阵地发起反攻，但进展不大。多国官员6月末在丹麦首都哥本哈根围绕俄乌局势磋商，尔后有德国媒体报道俄乌双方会在7月举行和平谈判。不过，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫6月27日说，克里姆林宫不知道这一和谈计划。

据美国《华盛顿邮报》6月30日报道，伯恩斯6月秘密访问乌克兰首都基辅，听取了乌方有关今年秋季收复被俄罗斯占领领土、年底前同俄方展开停火谈判的计划。（包雪琳）

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