新华社北京7月13日电（记者曹嘉玥、马卓言）应国家主席习近平邀请，阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本将于7月17日至21日对中国进行国事访问。外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上应询介绍有关情况。

汪文斌说，此次访问是特本总统任内首次访华。访问期间，习近平主席将同特本总统举行会谈，共同擘画中阿关系未来发展蓝图，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

汪文斌说，中阿传统友谊深厚，两国始终相互尊重，平等相待，彼此支持。中国是首个承认阿尔及利亚临时政府的非阿拉伯国家，阿尔及利亚曾为恢复新中国在联合国合法席位作出突出贡献。2014年，阿尔及利亚同中国建立全面战略伙伴关系，成为首个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家。近年来，在习近平主席和特本总统战略指引下，中阿关系全面、深入发展，两国政治互信不断深化，在共建“一带一路”框架内开展了富有成果的务实合作，在国际和地区事务中保持密切沟通与协调，坚定维护国际公平正义和广大发展中国家共同利益。中方期待同阿方一道，以此访为契机，深化互信、拓展合作、增进友谊，推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展，并为促进中东地区安全稳定、增进发展中国家团结合作作出更大贡献。

(责编：杨光宇、赵欣悦)