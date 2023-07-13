人民网东京7月13日电 （许可）“2023中国节”启动仪式12日在东京中国文化中心举行。启动仪式上宣布，作为纪念《中日和平友好条约》缔结45周年的重要活动之一，由中国驻日本大使馆和“2023中国节”执行委员会共同主办的大型交流活动“中国节2023”将于9月9日、10日在东京代代木公园举办。

“2023中国节”由中国驻日本大使吴江浩担任执行委员长，日本前首相福田康夫担任最高顾问。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可 摄

中国驻日本大使吴江浩在致辞中表示，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，双方应重温和平友好初心，加强互利合作，促进民心相通，妥处矛盾分歧，共同推动中日关系沿着正确轨道前行。吴江浩大使指出，“中国节”是中国驻日本大使馆同日本各界携手共创的友好交流品牌活动，旨在打造了解中国和近距离体验中国的窗口，为中日两国民众交流互动搭建平台，并与各界友人相约在活动中不见不散。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 许可 摄

日本前首相福田康夫在致辞中谈到，受疫情影响，“中国节”活动一度停办。此次时隔三年隆重举办，相信能进一步推动彼此相互理解，深化友谊。“中国节”提供了开展两国民间交流的平台，为促进双方民众相互理解发挥着积极作用。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可 摄

担任“2023中国节”首席执行委员的在日中国企业协会会长王家驯致辞时表示，“2023中国节”旨在进一步促进中日青少年交流，提升城市活力，将“中国节”打造成两国民众友好交流的重要平台。在日中国企业协会将一如既往地助力“2023中国节”成功举办，并与中日友好团体携手，共同推动两国经贸文化交流向前发展。

日本众议院议员青柳阳一郎致辞。人民网 许可 摄

担任“2023中国节”事务总长的日本众议院议员青柳阳一郎在致辞中讲到，“中国节”系列活动始于2017年，开办以来作为中日文化交流的盛会始终深受两国民众喜爱。此次“2023中国节”的举办，是疫情结束后的全新开始，期待与社会各界共同助力活动成功落地，以中国特色美食和丰富多彩的文化活动，拉近两国人民的距离。

“2023中国节”执行委员会事务局长秋山岳久介绍“2023中国节”的策划方案与往年出展情况。人民网 许可 摄

“2023中国节”执行委员会事务局长秋山岳久介绍了“2023中国节”的策划方案与往年出展情况。“2023中国节”将延续历年的形式，开设小吃广场、熊猫小屋、中日趣味乒乓球大赛、麻辣中餐评比等丰富多彩的项目，并将着力推进以中日青少年交流和友好城市为主题的交流活动，让普通日本民众能够从多领域进一步了解中国文化，增进友谊。

主办方代表合影。人民网 许可 摄

当天的启动仪式上，除致辞嘉宾外，日本前驻华大使宫本雄二、日中协会理事长濑野清水、全日本华侨华人社团联合会副理事长高原龙一等嘉宾以及日中友好团体、华侨华人团体、演艺团体和中日媒体代表50余人出席。

“中国节”活动自2017年启动后，连续成功举办3届。2019年的“中国节”曾吸引了近15万人次参与。活动以文艺演出、美食品尝、文化展示、旅游推介等方式提供了解和体验中国的窗口，为中日两国民众相互交流和增进理解搭建平台。

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