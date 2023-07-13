新华社首尔7月13日电 综述：出口乏力制造业萎缩阻碍韩国经济复苏

新华社记者周思雨 陆睿

国际信用评级机构标普全球评级公司日前发布数据显示，今年6月，韩国制造业采购经理指数（PMI）降至47.8，环比下降0.6%，连续第12个月处于荣枯线50以下。

分析人士指出，这一数据显示出韩国经济在实现复苏过程中所面临的严峻挑战。韩国持续低迷的制造业运营状况以及疲软的商业环境或将需要更长时间才能扭转局面。

数据显示，韩国6月PMI创3个月来的最低水平。在构成制造业PMI的主要分类指数中，韩国制造业产出和新订单指数在6月分别创下8个月和6个月以来最大降幅，拖累整体指数走低。新出口订单也遭遇5个月来最大降幅，显示亚洲和欧洲等主要出口市场需求不振。

根据韩国产业通商资源部7月1日发布的《6月进出口动向》，韩国贸易收支时隔16个月转为顺差，呈现出进口比出口减少更多的“萧条型顺差”结构。出口方面，6月出口额为542.4亿美元，同比减少6%，连续第9个月减少，其中以往最大出口产品种类半导体的出口额减少28%，半导体出口呈现连续11个月负增长态势。进口方面，韩国6月进口额为531.1亿美元，同比减少11.7%。

标普全球分析认为，低迷的经营状况削弱韩国制造商对未来产出的预期。同时人们担忧当前的经济低迷或将比此前预期的时间更长，对未来一年的商业信心已降至新低。

韩国中央银行韩国银行6月发布报告指出，今年第二季度，尽管制造业中的汽车、造船以及二次电池等行业发展势头良好，但由于半导体出口不振，两相抵消，韩国经济增速并不明显。

韩国京畿大学教授刘子阳表示，后疫情时期韩国经济复苏不及预期是由多重因素叠加所致。目前全球半导体行业处于下行周期，作为韩国经济支柱的半导体出口下跌明显。同时，美国滥用经济金融霸权，胁迫韩国减少对华高端半导体出口，也让韩国半导体产业蒙受很大损失。此外，受美联储持续加息以及世界局势等影响，韩国追随美国持续加息以应对通胀等经济压力，加深股市和房地产市场低迷，导致居民家庭财务状况不断恶化。

刘子阳认为，当前韩国出口下降、内需不振、投资萎靡、楼市暴跌等问题错综交织，制造业等对未来信心不足，完全重建市场信心需要一个过程。

韩国政府4日发布《2023年下半年经济政策方向》报告，预测今年国内生产总值（GDP）增长1.4%，较去年12月1.6%的预期下调0.2个百分点。该预期与韩国央行的预期数值相同，稍低于韩国开发研究院等机构预测的1.5%的数值。

韩联社刊文称，调降经济增速预期的主要原因是出口乏力。今年上半年韩国出口额已经连续6个月同比下降。全球芯片市场长期低迷导致韩国制造业出口下滑幅度大大超出预期。楼市不景气和制造业萧条造成的投资减少，也给经济前景蒙上阴影。

不过，韩国国内也有分析认为今年的经济形势将呈现“前低后高”走势，芯片市场的复苏和出口反弹将使上半年走低的经济在下半年出现反弹。韩国开发研究院9日公布的《7月经济动向》报告称，韩国制造业低迷态势有所缓解，韩国经济正在走出低谷。

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