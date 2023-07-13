张志文、任皓宇

大摇大摆在场馆里巡场，不时翻上几个跟头，累了就靠在柱子旁啃竹子……在卡塔尔首都多哈附近的豪尔熊猫馆内，大熊猫“京京”和“四海”看上去已经适应了新家的生活。2022年10月19日，来自中国四川的“京京”和“四海”乘专机抵达多哈，成为首对踏上中东土地的大熊猫。在豪尔熊猫馆刚开放之时，人民网记者就探访了新到“中东热土”的两只大熊猫，半年多后，记者再次前来探望看“京京”和“四海”过得咋样。

卡塔尔豪尔熊猫馆内的大熊猫“京京”。人民网记者 张志文摄

沿着新修的马路和熊猫图案的路标，记者来到了豪尔熊猫馆。远眺由多个曲面构成的展厅，既像中国西南地区起伏的山峦，又似阿拉伯文化中具有标志性意义的驼峰，为熊猫馆增添了更深的友好寓意。步入其中，凉爽的环境和翠绿的植被，以及点缀其间的中国文化元素，让人不禁感觉回到了熊猫的故乡。据介绍，除了运动场、室内展厅和独立卧室等，该场馆还配有育幼室、治疗室、食物调制间、竹子保鲜室、安全监控室等，以保障大熊猫的繁育、食物供给和医疗安全。同时，场馆还可通过控制湿度和温度，模拟大熊猫自然栖息地的四季变化，为大熊猫在沙漠气候下提供适宜的生活环境。

“‘京京’和‘四海’的胃口很好，它们每天都能吃到家乡运来的竹子。”熊猫馆馆长高咏思说，两只大熊猫目前每天各要吃15公斤左右的竹子，为了保证食材新鲜，熊猫馆每周都会有新鲜的竹子空运到卡塔尔。通过日常观察和定期体检，两只熊猫目前身体健康，已经适应了新家的生活。

记者抵达熊猫馆时，已经有不少游客在场馆内游览。“我终于看到了真的大熊猫，太可爱了。”9岁的法蒂玛目不转睛地盯着在水池边游玩的大熊猫“京京”。她的父亲阿卜杜拉说，自从看过大熊猫的视频后，他的女儿就喜欢上了大熊猫，家里摆了各种熊猫玩偶。阿卜杜拉一家住在沙特东部的胡富夫地区，趁着假期，他们开车3个小时来卡塔尔游玩，计划待两天，“主要是为了带家人来看看大熊猫” 。旅居卡塔尔多年的弗朗西斯也带着两个女儿来看大熊猫。他说，熊猫馆的开业，为当地居民的假期出游提供了新的选择，“我的女儿们都很喜欢熊猫，相信她们会在这里度过美好的时光。”

当地游客与“四海”合影。人民网记者 张志文摄

大熊猫是中国的国宝，被视为友谊与和平的使者。为进一步促进大熊猫保护研究国际合作，推动中卡两国濒危物种和生物多样性保护，2020年5月，中卡双方签订了大熊猫保护研究合作协议。在两国元首的亲自关心和推动下，卡塔尔成为首个同中方开展大熊猫合作研究的中东国家。根据协议，抵达卡塔尔的两只熊猫将在卡塔尔居住15年。高咏思介绍，沙漠气候对于大熊猫栖息繁衍等相关科研工作也将在未来进行。

卡塔尔半岛电视台在报道指出，大熊猫的到来表达了中国对卡塔尔的友谊，是“卡中友好的新象征”。作为“友好使者”，“京京”和“四海”的到来，受到了当地民众的热情欢迎。在熊猫抵达当天举行的欢迎仪式上，有各界友好人士和卡塔尔青少年等共近500人参加。仪式现场的大熊猫玩偶憨态可掬，孩子们簇拥在玩偶旁欢声笑语。来到卡塔尔，“京京”和“四海”也分别有了阿拉伯文名字——“苏海尔”和“索拉雅”。“在阿拉伯传统文化中，‘苏海尔’和‘索拉雅’是天空中两颗星，代表着吉祥、崇高和价值无限。” 熊猫馆的工作人员对记者说。

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