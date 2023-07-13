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“中国山水看九江”九江文化旅游专场推介会于东京举办

2023年07月13日11:07 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

人民网东京7月13日电 （滕雪）为进一步深化江西九江与日本的文旅合作和友好交流，7月12日，“中国山水看九江”-2023江西省九江市文化旅游日本专场推介会在东京举办。

会上通过介绍九江文旅资源、推出精品线路、发布优惠政策、有奖互动等多元方式，向日本的相关旅行业协会、旅行社、媒体等嘉宾展示了九江壮美的山水风光、丰富的诗词文化和独特的人文风情。

九江市人民政府副市长杜少华致辞。中国驻东京旅游办事处供图

九江市人民政府副市长杜少华致辞。中国驻东京旅游办事处供图

九江市人民政府副市长杜少华在致辞中介绍，九江独拥江西境内152公里长江黄金岸线，是长江经济带重要的节点城市。九江是一座有着2200多年历史的江南名城。近年来九江依托丰富的文旅资源以及国家历史文化名城金字招牌，不断探索文旅融合发展之路，为海内外游客提供丰富的旅游体验。欢迎日本朋友前往九江，赴一场独具特色的山水之旅、文化之旅、民俗之旅、美食之旅。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安致辞。中国驻东京旅游办事处供图

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安致辞。中国驻东京旅游办事处供图

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安致辞时表示，九江历史悠久，人杰地灵。东晋隐逸诗人陶渊明对日本文化影响深远，佛教净土宗发源地东林寺被日本佛教净土宗和净土真宗视为祖庭，李白、白居易、苏东坡关于九江的诗歌备受日本欢迎。希望以此次推介会为契机，日本与九江不断深化文化和旅游交流合作，共同谱写文旅发展新篇章。

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

推介会上还发布了2023年九江市“引客入浔”奖励办法，与日本旅行社达成多项战略合作意向，正式启动2023“日本人游九江”活动。作为九江重要的入境客源地，日本与九江人文交流合作由来已久。九江市表示，将以此次推介会为契机，加强与日本旅行业界合作，共同深挖文旅消费市场。

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

此次活动由江西省文化和旅游厅、九江市人民政府主办，九江市文广新旅局承办，中国驻东京旅游办事处担任支持单位。

(责编：王禹蘅、常红)

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