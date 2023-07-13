人民网柏林7月12日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：7月11日，联合国人权理事会第53届会议举行关于“焚烧古兰经事件”紧急辩论，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭发言阐述中方有关立场和主张。

陈旭表示，中方支持举行此次紧急辩论，对有关国家再次发生焚烧《古兰经》事件表示强烈谴责。中方一贯主张不同文明相互尊重、包容互鉴，坚决反对一切形式的“伊斯兰恐惧症”。伊斯兰文明为世界文明作出了重要贡献，穆斯林的信仰和宗教感情应当得到尊重。所谓“言论自由”不应成为煽动文明冲突、制造文明对立的理由。

陈旭强调，中方愿同各方共同践行全球文明倡议，倡导坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。希望并相信此次紧急辩论以及之后将举行的专题对话与讨论，推动一些国家拿出政治意愿，采取切实行动，解决导致傲慢、歧视和排外言行的深层次问题，增强对不同宗教和文明的理解与尊重，推动构建人类命运共同体。

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