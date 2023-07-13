人民网墨西哥城7月12日电 （记者彭敏）首届中国国际供应链促进博览会（链博会）墨西哥路演活动于墨西哥时间7月10日下午在中国贸促会驻墨西哥代表处办公室以线上线下相结合的方式举行。该活动由中国贸促会驻墨西哥代表处主办。来自中国驻墨西哥使馆、墨西哥联邦政府、各商协会、当地媒体及中墨企业等代表近40人参加该活动。

活动线上会议截图。中国贸促会驻墨西哥代表处供图

中国贸促会副会长柯良栋在视频致辞中表示，中国国际供应链促进博览会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，是中国推进高水平对外开放的新平台，是促进全球产业链供应链稳定畅通和交流合作的公共产品。链博会是中国贸促会在新冠肺炎疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业参展参会。欢迎广大企业和各界人士积极参与链博会，共享中国市场红利、拓展在华发展空间，实现双赢、多赢、共赢。

受邀参会的中国驻墨西哥使馆经商处代表陈凯在活动期间表示中国和墨西哥在贸易、投资、物流等方面有着良好的合作基础和互补优势。两国企业可以通过加强合作，共同开拓国际市场，实现共赢发展。首届中国国际供应链促进博览会为中墨两国企业搭建了一个交流合作的平台，为加强供应链合作提供了宝贵的机会。

墨西哥外贸投资和科技企业理事会亚太区副总裁奥古斯丁表示，通过链博会增强两国企业间的联系，使两国关系迎来新的历史机遇，必将在未来的社会中结出硕果。

墨西哥商业、服务和旅游联合会副主席维克多表示，中国和墨西哥的关系源远流长，我们希望在商业、服务和旅游等领域继续深入地和贸促会进行合作，在本次链博会中，我们比较感兴趣的是绿色农业、智能汽车和清洁能源几条产业链，因为它们符合墨西哥现在正在努力达成的2030年发展目标。

墨西哥中国商业科技商会总裁卡罗琳娜在活动期间表示，本次链博会给我们带来一个愿景，就是中国和国际在未来一段时间内，都会恢复充沛的商业活动，我相信两国都非常重视我们在合作过程中体现出来的价值。

会议现场代表合影。中国贸促会驻墨西哥代表处供图

中国国际展览中心集团总裁冯耀祥介绍，首届链博会将于今年11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条和现代物流等供应链服务展区。

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