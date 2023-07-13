7月10日，菲律宾移民官员中文培训班在菲移民局总部正式开班。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网马尼拉7月12日电 （记者樊帆）7月10日，菲律宾移民官员中文培训班在菲移民局总部正式开班。中国驻菲律宾使馆参赞兼总领事王悦、菲律宾移民局局长谭辛科、副局长维亚多和留典辉、菲华商联总会理事长施东方、中正学院校长叶启明以及受训学员代表等出席开班仪式。

王悦在致辞中表示，中菲友好合作走深走实有赖于两国之间密切的人员往来。使馆与移民局长期保持密切合作，全力支持移民局为在菲中国公民提供更加高效专业的服务。此次培训班不仅能帮助学员更顺畅地与中国公民沟通交流，也将为大家打开一扇体验传统中华文化、感知当代魅力中国的大门。

谭辛科等对中国使馆给予移民局的宝贵支持表示感谢，希望学员们通过培训提高中文能力，为来菲中国公民提供更好服务，期待与使馆开展更深入的合作。

此次培训系针对菲律宾移民官员实际工作需要量身定制，由驻菲律宾使馆、菲华商联总会、中正学院共同举办，培训期3个月，在移民局总部和机场两处同步进行。菲移民局高度重视，各级官员报名踊跃，共有50名学员参训。

菲律宾移民局官员在移民局总部培训班参加中文学习。中国驻菲律宾大使馆供图

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