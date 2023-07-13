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日本6月企业物价指数同比上涨4.1％ 涨幅继续放缓

2023年07月13日08:32 | 来源：中国新闻网
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　　中新社东京7月12日电 (记者 朱晨曦)日本央行12日公布的初步统计结果显示，今年6月日本企业物价指数同比上涨4.1%至119.0，同比涨幅连续6个月放缓。

　　据日本广播协会电视台报道，由于近期原油等能源价格呈现回落趋势，电费、管道燃气费下降是企业物价指数涨幅放缓的主要因素。

　　报告显示，当月纸浆、造纸、纸制品价格，窑业、土石制品价格以及矿产品价格涨幅靠前，相应类别价格指数同比分别上涨15.7%、15.6%和10.9%。所占权重较大的食品和饮料价格指数同比上涨7.4%。

　　报告同时显示，与上月相比6月企业物价指数回落0.2%。其中，商用电费及管道燃气费、化肥等化学制品、沙丁鱼干及牛肉鸡肉等食品价格环比回落。汽油及柴油、铜等有色金属制品、方便面与肉类制品等价格环比上涨。

　　据日本广播协会电视台报道，由于原材料价格上涨，企业通过对商品涨价以转嫁成本上升压力的动向仍将持续。

　　企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平，是日本衡量本国通货膨胀水平的重要指标之一。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)

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