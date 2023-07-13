中新社多伦多7月12日电 (记者 余瑞冬)继6月上旬恢复加息步伐后，加拿大中央银行7月12日进一步宣布将基准利率即隔夜拆借利率再提高25个基点，由4.75%升至5%。这也刷新了2001年4月以来加拿大的最高利率水平。

此次加息在市场普遍预期之内。加央行表示，作出加息决定的主因是过剩的需求和高企的核心通胀都表现出更持久的特征，同时亦考虑到对经济活动和通胀前景的修正。

加央行认为，伴随能源价格下调和商品价格通胀水平下降，全球通胀正在缓解。但强劲的需求和紧张的劳动力市场导致服务业持续面临通胀压力。同时，全球金融环境收紧，北美和欧洲主要央行正发出可能进一步加息以应对通胀的信号。

加央行认为，该国经济仍强于预期，过剩的需求持续存在。房地产市场有所回暖。劳动力供应虽更充足，但依然紧张，薪资约有4%至5%的涨幅。新移民的增长有助于缓解劳动力短缺问题，但也推升了消费支出并增加住房需求。

加拿大统计局近日公布的数据显示，该国今年6月份就业岗位数增加约6万个；失业率升至5.4%，环比增加0.2个百分点，达去年2月以来的最高水平。

今年5月份加拿大通胀率放缓至3.4%，为2021年6月以来最小增幅。但加央行指出，通胀回落更多是来自于能源价格下降，而非基本通胀率缓解。潜在的价格压力似乎比预期更为持久。

加央行预估，伴随加息，加拿大经济增长将放缓，今年下半年和明年上半年平均增长率将为1%左右，意味着今年和明年实际GDP增长分别为1.8%和1.2%。在2025年经济增速回升至2.4%之前，明年初经济将处于适度供应过剩状态。

加央行同日发布的货币政策报告预测，明年的通胀率将维持在3%左右，并在2025年中期逐步回落至2%的目标值。这一进度慢于此前预测的速度。

加央行表示，将继续实施量化紧缩政策。其下一次议息日将是9月6日。

新冠疫情出现后，加央行从2020年3月起连续降息，基准利率由1.75%一路下调至0.25%。去年3月起，为遏制通胀，加央行连续八次加息，累计升息425个基点。今年3月上旬宣布暂停加息，但在6月恢复加息步伐。(完)

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