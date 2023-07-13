中新社华盛顿7月12日电 (记者 沙晗汀)美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷当地时间12日出席国会众议院司法委员会听证会，接受议员长达6小时的“拷问”。

在当天的听证会上，多位保守派共和党议员对联邦调查局的工作表示不满。这些议员认为，联邦调查局对包括前总统特朗普在内的保守派人士“不公平”，在雷的带领下“越来越政治化和反保守派”。这些议员认为，应减少对联邦调查局的资金支持。

对此，雷表示，他自己是一名共和党人。联邦调查局的真正工作是“打击犯罪团伙、贩毒集团”，是“每天抓获约60名犯罪嫌疑人，保护美国民众安全”，不只是那些占据媒体头条的调查。

在当天的听证会上，多位共和党议员表示，他们认为联邦调查局的工作对总统拜登家庭有利，包括亨特·拜登近日与检方达成的认罪协议等。对此，雷表示，他“绝对没有”试图保护总统拜登或者亨特·拜登。

对于联邦调查局对特朗普海湖庄园的搜查，雷称，该搜查是依照法院命令执行，是“合法的”。在被问及对“密件风波”态度时，雷表示，按照规定，机密文件应放在“敏感隔离信息设施”(SCIF)中，在他看来“卧室、厕所等不属于SCIF”。

2017年6月，时任总统特朗普提名雷出任联邦调查局局长。雷自2017年8月担任联邦调查局局长至今。(完)

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