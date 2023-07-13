新华社北京7月12日电 题：这轮中美互动，聚焦三个关键词

新华社记者谢彬彬 高文成

美国财政部长耶伦周末结束对中国的访问，用“直接、具有实质性、富有成效”总结4天行程，中方也用“坦诚、务实、深入，具有建设性”评价此次互动。双方基调相近的评价，体现出对于加强此类沟通的共同重视和对改善中美关系的共同需求。总体而言，这轮中美互动为中美关系稳下来注入了积极因素，因为只有加强沟通交流，才能清楚乃至解决对方关切，才能增进双方共识。

这轮中美互动，第一个关键词是“沟通”。巴厘岛会晤，两国元首“同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调”。耶伦明确表示，此访就是落实两国元首巴厘岛会晤中作出的“深化沟通”要求。实际上，中方始终对通过对话解决问题抱持最大诚意，但自巴厘岛会晤之后，美方一系列抹黑打压中国的行径严重毒化对话氛围，两国元首设定的互动议程被迫搁置。尽管如此，中方还是以全球福祉为重，对耶伦到访给予高规格接见。耶伦在发布会上表示，“长达10小时”的一系列会晤，是“努力使美中关系更加稳固的一个进步”。美国史汀生中心中国项目主任孙云说，中美“重启这种沟通对话也是一种成功”。考虑到中美关系现状，重启沟通实属不易，重要的是能够“后续保持”，这种可持续性则建立在彼此诚意的基础上。美方应清楚认识到，沟通不是一锤子买卖，沟通前营造良好氛围，沟通中积累正面成果，沟通后扎实推进落实，最后一步尤为重要。耶伦访华这样的沟通是越来越多，还是越来越少，还要看美方如何跟进和落实对话成果。

这轮中美互动，第二个关键词是“关切”。沟通渠道的建立是为了双方能够更加明确、顺畅表达各自重大关切和基本立场。近年来，美方出台一系列对华经济制裁打压措施，损害了中国市场主体的正当权益，破坏了两国关系的民意基础。在会见会谈中，中方再次重申了在取消对华加征关税、停止打压中国企业、公平对待两国双向投资、放宽对华出口管制、取消涉疆产品禁令等问题上的关切，希望美方切实采取行动，回应中方在两国经济关系中的重大关切。耶伦表示“听到了中方的关切”，作出了诸如“美方不寻求‘脱钩’”“无意阻碍中国现代化进程”“尽管存在分歧，美中两国仍必须在涉及共同和国际利益的问题上找到合作方法”等积极表态。在中美关系跌至建交以来最低谷的当下，这种积极互动有利于推动中美关系止跌回稳。澳大利亚东亚论坛网站刊文指出，中美关系应着眼于尊重对方、缩小分歧。俄罗斯《消息报》的报道说，很少有人期望此访能够取得突破，但世界上最大的两个经济体讨论并试图负责任地管理分歧，本身就对世界经济有积极意义。

这轮中美互动，第三个关键词是“共识”。美方在此访中表示，不寻求对华“脱钩”，世界前两大经济体“脱钩”对两国都是灾难性的，也会给世界带来不稳定。美方无意强迫各国选边站队，使世界经济碎片化。访问结束之际，耶伦再次表示，世界足够大，容得下中美繁荣发展。在美国麻省理工学院政治学教授傅泰林看来，耶伦此访表达了对继续开展美中经济合作的支持态度。作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家，中美经济关系历经数十年发展，经济结构互补、经贸往来密切，形成了巨大共同利益，彼此都从对方发展中受益，两国经济关系的本质是互利共赢，加强合作是两国的现实需求和正确选择。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题寻求共识，为两国经济关系注入稳定性和正能量。当前全球宏观经济金融稳定、气候变化、债务问题等全球性挑战日益严峻。有效应对解决全球性挑战离不开中美协调合作，这符合两国的共同利益，也有利于增进世界人民的福祉。美国《纽约时报》也承认，中美虽有竞争，但在许多方面仍然是合作伙伴。

这轮中美互动，为双边关系带来积极预期。与此同时，也应警惕美国在对华关系问题上的善变和“两面性”。就在耶伦访华之际，美国彭博社报道说，美国政府正在准备一项限制美国对华投资行政令，“两国关系的下一次考验可能很快就会到来”。应对美国的“两面性”，中国一贯是听其言观其行。中国从不将自己的命运寄希望于他国，而是始终将国家和民族发展放在自己力量的基点上。这份对自身命运的自主权给了中国在处理包括中美关系在内的一切国际问题的定力和底气。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)