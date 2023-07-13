新华社维尔纽斯7月12日电（记者任珂 康逸 薛东梅）为期两天的北约维尔纽斯峰会12日闭幕。峰会期间，北约坚持扩大并承诺向乌克兰提供全方位援助，还与4个亚太国家领导人会晤，试图在亚太地区挑起阵营对抗，既引发成员国内部分歧，也遭到国际社会广泛批评。

在峰会第二天，北约成员国领导人与日本、韩国、澳大利亚和新西兰4个亚太地区国家的领导人举行会晤。这是继去年马德里峰会后，北约第二次邀请日韩澳新4国领导人参会。随后，北约又召开了首届北约-乌克兰理事会会议，乌克兰总统泽连斯基出席。在会前的记者招待会上，泽连斯基再次表达对乌克兰没有获得北约入约邀请的不满。

北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会结束后表示，北约在过去两天里做出许多重要决定，以更加适应未来。他说，北约制定了冷战后最强有力的防御计划，并加强对国防投资的承诺。此外，还成立了北约-乌克兰理事会，并通过对乌多年期援助计划。

斯托尔滕贝格说，北约还将通过“量身定制的”伙伴关系计划加强与亚太4国关系，包括海事安全、新技术、网络、气候变化等方面。

峰会结束前，七国集团和欧盟领导人发表联合声明，承诺为乌克兰提供长期安全保障，包括提供海陆空现代军事装备、训练乌军、情报共享和网络防御援助等。乌克兰将承诺实施改革，包括司法和经济改革以及提高透明度等。

北约在乌克兰问题上的持续拱火遭到俄罗斯的警告。俄安全会议副主席梅德韦杰夫11日晚表示，北约增加对乌克兰的军事援助，将使第三次世界大战越来越近。此外，在北约峰会召开之前，英国和法国等多个欧洲国家爆发了反对北约的示威活动。

“北约亚太化”的企图遭到部分成员国反对。据报道，由于法国等国反对，北约在日本设立联络处的提议未获通过。法国总统马克龙在峰会后的记者会上明确表示，北约是北大西洋组织，而日本不在北大西洋。（参与记者：乔本孝）

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