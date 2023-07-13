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联合国报告：全球饥饿人口较疫情前增加1.22亿

2023年07月13日08:05 | 来源：新华网
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　　新华社罗马7月12日电（记者周啸天）联合国机构12日发布报告说，受新冠疫情和乌克兰局势影响，2022年全球估计有6.91亿至7.83亿人面临饥饿，比2019年增加1.22亿人。

　　联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金会、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和世界卫生组织当天联合发布2023年《世界粮食安全和营养状况》报告，旨在为国际社会提供有关消除饥饿和改善营养等方面的信息。

　　报告说，2021年至2022年间，亚洲和拉丁美洲在减少饥饿方面取得进展，但西亚、加勒比和非洲的饥饿状况加剧。此外，2022年，全球有24亿人无法全年都获得营养、安全和充足的食物，其中女性和农村地区居民居多。

　　报告警告说，到2030年，全世界预计有近6亿人长期食物不足。因此，全世界在实现可持续发展目标关于消除饥饿的具体目标方面挑战巨大，其中非洲形势尤其严峻。

　　报告认为，冲突、极端气候和经济放缓下行等问题日趋严峻、叠加震荡，健康膳食成本不断攀升和不平等加剧，因此必须采取果断行动确保有的放矢，增强应对上述不利因素的韧性，以如期实现可持续发展目标。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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