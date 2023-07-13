新华社雅加达7月12日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月12日，中央外办主任王毅在雅加达会见新加坡外长维文。

王毅说，得益于两国领导人的战略引领和互信友谊，中新关系保持良好发展势头。今年3月，习近平主席和李显龙总理共同宣布将中新关系提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，充分体现了中新友好互信的高水平，也为双边关系发展注入强劲动力。中方期待同新方一道，遵循双方共同设定的目标，深化各领域互利合作，进一步便利双方人员往来。

王毅表示，今年是中国东盟关系承前启后的重要年份，双方应以纪念中国率先加入《东南亚友好合作条约》20周年为契机，展现高度互信，开辟合作新愿景，推动中国东盟关系继续走在前列。中方赞赏新方为中国东盟关系发挥积极作用，期待新方为双方全方位合作作出新的贡献。当前形势下，中国东盟应加快推进自贸区3.0版谈判，共同维护全球自由贸易体系，坚持东盟为中心、行之有效的区域架构，共同维护地区和平发展合作大局。

维文表示，新中保持紧密高层交往，双边合作机制会议卓有成效，重点合作项目成果丰硕。新方愿同中方一道，以新中关系新定位为指引，拓展双方各领域合作。期待新中开通更多直航，进一步便利人员往来。中国是东盟最大贸易伙伴，共建“一带一路”合作为双方带来实实在在利益。新方主张国与国应相互尊重、和平共处、互利合作，期待中方同东盟增进互信，共促稳定繁荣。

双方还就共同关心的国际地区问题交换了看法。

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