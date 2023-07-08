印尼孔子学院师生赴中资企业参观学习

人民网雅加达7月7日电 （记者李培松）2023年7月7日，印尼三一一大学孔子学院和中文系部分教师及30余名学生一同参观了位于三宝垄的中资企业GTI公司总部。此次参观是孔院师生开展的暑期中资企业交流活动之一。

GTI公司谢兴峰经理表示，很高兴能有机会与三一一大学孔子学院及中文系的师生进行交流，希望能与三一一大学建立长期稳固的合作关系。他十分期待三一一大学中文好的优秀学生来公司工作，与公司一同成长发展。GTI人力资源经理助理伊万先生从公司规模、业务方向、市场规模及所需职位等方面详细地介绍了GTI公司。

师生们还实地参观了公司发展与文化展览和现代化的布料设计、纺线针织、印染、布料成型车间。师生们对企业的先进设施、环保友好的原材料和生产工艺、可持续发展的环保理念、良好的工作环境和令人羡慕的员工福利大为赞叹。

中文系学生陈玉婷参观后激动地说：“在全面了解了GTI公司后，我非常想成为其中的一份子。在这里，我能学到更多实用知识。因此，我会努力学习中文和商业知识，不断提高自己，争取以后进入这家公司。”同学们纷纷表示，这次参观对自己的未来职业发展有很大的启示。

孔子学院中方院长陆雨表示，学生们通过参观这家优秀的纺织企业，不仅开阔了眼界，了解了现代纺织工业的先进水平，也对中资企业的环保意识和社会责任理念有了更深刻的认识，相信这次参观将激励他们更加积极地投入到今后的学习和未来的职业规划中。图说：印尼三一一大学师生在中资企业参观。

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